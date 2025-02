Padre Toni, de fisioterapeuta a párroco y misionero de la esperanza en Eslovenia

Rector del principal santuario mariano de la archidiócesis de Maribor, el franciscano Brinjovc subraya la importancia de confiar en el único y verdadero "médico" que es Jesús. Los pacientes decían de él que era "un punto de luz" que aportaba alegría; ahora ayuda a los peregrinos a escucharse mutuamente y a vivir el Jubileo renovados por el amor.

Jože Potrpin - Ciudad del Vaticano

Hacer que el cuerpo se sintiera sano allanó el camino a la vocación religiosa, a la llamada a hacer que también el alma se sintiera bien, dando esperanza de "alivio" a tantas personas agobiadas por el peso del pecado. Esto es lo que le ocurrió al padre Toni, de Mozirje, cuatro mil habitantes en el norte de Eslovenia. Tras terminar sus estudios y empezar a trabajar como fisioterapeuta, sintió que ya no podía aplazar la llamada del Señor que le llevó a hacerse franciscano y sacerdote, y ahora misionero de la Esperanza.

"Los frailes conventuales de los que ahora formo parte estaban en el lugar adecuado, en el momento oportuno", dice Toni, licenciado por la Facultad de Teología de Liubliana. En Sostro, su primer destino fue como capellán, después, durante cuatro años, como administrador parroquial de la parroquia del hospital de Liubliana, y párroco y guardián en Turnišče durante ocho años.

Desde allí llegó al santuario de Nuestra Señora "Protectora con el manto", del que llegó a ser rector, que lleva más de seiscientos años acogiendo a peregrinos de todo el mundo. La favorable situación en lo alto de una colina, con su hermosa iglesia gótica, induce también a visitarla a quienes no tenían previsto hacerlo:

"Uno siempre se llena de alegría ante el encuentro con Dios y sus siervos. Muchos vienen de la región de Estiria para pedir ayuda y protección, para acurrucarse bajo el manto de María. Últimamente, muchas personas, de camino al balneario de Rogaška Slatina para revisiones médicas o terapias, pasan por Ptujska Gora. Se detienen para rezar, para dar gracias, para confesarse, para la unción de los enfermos, cuando se enteran de su diagnóstico. Ya desde principios de año, a pesar del frío, no faltan fieles que vienen a celebrar el Jubileo".

El Misionero de la Esperanza: llevar la luz

Nada más comenzar el año jubilar, el arzobispo de Maribor, monseñor Alojzij Cvikl, nombró a un gran número de Misioneros de la Esperanza. Entre ellos, también el padre Toni: "Ser Misionero de la Esperanza es algo hermoso, estoy contento con este nombramiento porque siento que llevo toda la vida llevando esperanza como persona 'luminosa'. Cuando trabajaba como fisioterapeuta, decían que había más luz cuando yo llegaba". Evidentemente era una luz interior, que atrae. "La esperanza está en la confianza. El Misionero de la Esperanza quiere ser precisamente un punto de luz para los demás, un propagador de optimismo, de conciencia de salvación, de sentido de libertad en Dios. Al mismo tiempo, enseña o guía a la gente a confiar".

Ser testigos de la salvación, de la liberación

Los peregrinos visitan a Nuestra Señora de Ptujska Gora y otros lugares de peregrinación sobre todo con peticiones de curación y salud. Como fisioterapeuta y capellán de hospital, Toni comprende ahora mejor a los pacientes, está más cerca de ellos que al principio de su profesión.

"He aprendido a escuchar con atención, a acercarme al enfermo con el corazón. Ahora soy más sensible a la hora de acompañar a las personas en la enfermedad. Este conocimiento me ayuda mucho en mi nueva misión de hoy. Es cierto que la confesión es decisiva. Jesús actuó así, y también hoy actúa de la misma manera. A saber, a través de los sacramentos. Me parece que hacemos un uso insuficiente de ellos. Es para mí una gran alegría y una gracia ver que muchas personas vienen a Ptujska Gora, al comienzo del Año Santo, cargadas, literalmente cargadas por el peso del pecado. Qué hermoso es ser testigos de la salvación. Escucho con horror lo que el pecado puede hacer en la vida de las personas. Pero también es una gran gracia ver la acción salvadora, la liberación del mal: uno se libera y encuentra alimento, refresco, un nuevo impulso. Por eso la confesión es un sacramento tan hermoso".

Confiarse a Jesús, el verdadero médico

Especialmente a quienes buscan la vocación correcta en la vida, el misionero recuerda: "Es necesario rezar por la vocación de la vida, es decir, por el discernimiento. Y no desesperen. Yo soy un ejemplo de vocación tardía. Ya he ejercido varias profesiones. El hombre que camina como peregrino de la esperanza, tarde o temprano llega a alguna parte. Si te quedas parado no llegas a ninguna parte. La idea de que algo tiene que ocurrir en la vida es muy interesante. Porque la vida fluye inexorablemente. Cuando actúas, cuando avanzas, algo sucede. Pero si te quedas estancado, si te encierras en ti mismo, si te escondes en un rincón, la gracia de Dios te respeta y espera". Y añade: "El verdadero médico es Jesús; a nosotros nos corresponde dirigir a la gente hacia el verdadero sanador, que es realmente hermoso".