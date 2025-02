Actividades de capacitación de sacerdotes, religiosas y jóvenes organizado por Talitha Kum en Zimbabue. Foto: Sor Diana Kanyere (Coordinatora Nacional) (Foto: Suor Diana Kanyere (Coordinatore Nazionale)) #SistersProject

Talitha Kum Zimbabue: religiosas en la lucha contra la trata de seres humanos

En sus esfuerzos por combatir la trata de seres humanos, los miembros de Talitha Kum en Zimbabue brillan como un faro de esperanza. Guiados por las hermanas de la orden Little Children of Our Blessed Lady (las Hermanas LCBL), proporcionan apoyo a los supervivientes, sensibilizan y responsabilizan a la generación futura de líderes anti-trata.

Sor Mufaro Chakuinga, LCBL En un mundo en el que miles de vidas se han perdido en la sombra de la trata de seres humanos, Talitha Kum en Zimbabue brilla como un faro de esperanza, con las hermanas de la orden Little Children of Our Blessed Lady, conocidas como las hermanas LCBL, en primera línea en la lucha contra estos crímenes atroces. Bajo la guía de sor Diana Kanyere, actual coordinadora nacional de la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de los seres humanos, ha dado un refugio seguro a los supervivientes, ha sostenido el cambio de las políticas y sensibilizado sobre la plaga de la trata de seres humanos. A nivel global, más de 40 millones de personas están atrapadas en la esclavitud moderna, con miles de personas explotadas cada día. En Zimbabue, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades han creado un terreno fértil para los traficantes para explotar individuos vulnerables. Las mujeres y los niños se ven afectados de forma desproporcionada y muchos de ellos son atraídos al trabajo forzoso, a la trata sexual y otras formas de explotación. Las Hermanas LCBL forman líderes religiosos y jóvenes Las hermanas LCBL han emprendido acciones valientes en la lucha contra la trata de seres humanos. A través de Talitha Kum Zimbabue, proporcionan servicios completos a los supervivientes, entre los cuales asesoramiento, asistencia médica y formación. “Creemos que todo superviviente merece dignidad, respeto y la posibilidad de reconstruir la propia vida”, ha afirmado sor Kanyere. "Nuestro objetivo es dar un ambiente seguro y de apoyo en el que puedan sanar las heridas, aprender y prosperar”. Movilizar a los líderes religiosos para unirse a la lucha contra la trata de seres humanos es una piedra angular del proyecto.

En 2023, la organización realizó un seminario de formación para 30 religiosos y religiosas, así como para 10 jóvenes de diferentes diócesis. Esta medida estratégica pretende aprovechar la influencia de los líderes religiosos para difundir conciencia e inspirar cambios dentro de sus comunidades. El enfoque también se ha canalizado hacia el empoderamiento de la próxima generación de líderes en la lucha contra la trata a través de sus iniciativas centradas en los jóvenes. Recientemente, la organización ha organizado un taller de formación para jóvenes embajadores y estudiantes universitarios, dotándolos de los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en protagonistas del cambio. Invitación a la acción conjunta Mientras Talitha Kum Zimbabue continúa combatiendo contra la trata de seres humanos, lanza una invitación a la acción a los individuos, organizaciones y gobierno. "No podemos hacerlo solos", ha afirmado sor Kanyere. "Necesitamos el apoyo de todos para crear un mundo en el que la trata de seres humanos ya no sea tolerada". El trabajo de la organización es un testimonio del poder de la acción colectiva de las hermanas de la orden Little Children of Our Blessed Lady y de sus socios en la lucha contra la trata de seres humanos. No obstante los desafíos que deben afrontar, Talitha Kum Zimbabue sigue comprometida en su misión, guiada por un profundo sentido del objetivo y la determinación de crear un mundo en el que no se tolere la trata de seres humanos.