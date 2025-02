Sor Alina Petrauskajte: Dar voz a la Iglesia sufriente en Ucrania

Desde el comienzo de la guerra, el Centro de Medios Católicos de Kiev no solo informa sobre las actividades de la Iglesia en este país, sino que también brinda asistencia espiritual a las personas que están viviendo las tragedias de la guerra. Sor Alina Petrauskajte, redactora jefe del portal gestionado por el Centro, habla de las iniciativas para ayudar a aliviar el dolor de las madres y esposas después de la pérdida de sus seres queridos en el frente.

Wojciech Rogacin

Sor Alina Petrauskajte pertenece a la Congregación de las Hermanas del Corazón Inmaculado de María (Honoratek). Desde 2014 está vinculada al Centro de Medios Católicos y desde hace cinco años gestiona el portal y las redes sociales rkc.org.ua. Es un portal de la Iglesia Católica Romana en Ucrania.

Información y asistencia a los fieles

Durante la guerra a gran escala, como resultado de la cual Ucrania ha estado sufriendo durante casi tres años, el portal se ha convertido en una herramienta particularmente importante para llegar a los fieles. “Queremos transmitir la voz de los obispos de nuestra Iglesia, pero también evangelizar y llegar a los necesitados”, dijo la hermana Alina. “Trabajamos para las personas heridas en tiempos de guerra, para los veteranos, para las familias de militares, las mujeres, las viudas de todas las diócesis”, añadió.



Junto con la Hna. Alina, el servicio de información en el portal es proporcionado por dos colaboradores. Uno de ellos es el redactor Maksym Żełeznyckyj de Berdyczów, el lugar donde se encuentra el famoso Santuario de la Virgen. La segunda colaboradora es Tetiana Reszetar, que proporciona información sobre todo de la Transcarpacia. El portal funciona los siete días de la semana, se publica nueva información todos los días desde la mañana hasta la noche, incluso en las redes sociales. Todos los días, los suscriptores de las redes sociales reciben todos los artículos del día.

Sor Alina (Archivo privado)

Aliviar el dolor después de perder seres queridos

El sitio web rkc.org.ua proporciona apoyo a los heridos. “Informamos de encuentros para madres o viudas de soldados muertos en el frente. Realizamos entrevistas con los participantes de las reuniones para compartir su testimonio; estas reuniones ayudan a superar el dolor después de una gran pérdida, porque hay una comunidad que se apoya mutuamente. Esta es una de las formas de ayuda para las personas afectadas por el sufrimiento”, ha comunicado la hermana Alina. Los redactores también reciben testimonios de soldados o capellanes del frente, que experimentan la acción de la Divina Providencia. Hay muchas relaciones en las que, en situaciones extremas, alguien ha sobrevivido milagrosamente al frente. “Damos estos testimonios para fortalecer nuestra fe y mostrar que Dios obra”, dijo la hermana Alina.

Sor Alina durante la realización de los materiales (archivo privado de Sor Alina)

“En la guerra he confiado más en Dios”

La monja, como todos los ucranianos, vive la vida en constante peligro. Las bombas rusas siembran muerte y destrucción en varias regiones del país cada día. Sor Alina reconoce que la guerra también ha cambiado su percepción de su propia vida. “Recuerdo un momento al comienzo de la guerra en el que no tenía la posibilidad de ir a la iglesia para la Eucaristía. Estaba viendo la transmisión y en el momento de la transustanciación, escuché explosiones no muy lejos de nosotros. En ese momento pensé que esta podría ser mi última misa. Después de todo, un misil puede golpear esta casa. Entonces sentí que realmente todo está en las manos de Dios. Tanto es así que después de ese evento ya no tengo miedo de morir. Sin embargo, evidentemente Dios quiere que yo siga en este mundo sirviéndole. Y ese evento hizo que confiara más en Dios”, dijo la hermana Alina.

Sor Alina en una reunión para los medios de comunicación del episcopado ucraniano (Archivo privado de Sor Alina)

Apertura de la puerta de la iglesia

La actividad del Centro de Medios Católicos a menudo se convierte en una puerta de entrada a la Iglesia Católica para otras personas. “Recibimos noticias, mensajes de texto de personas que desean recibir los sacramentos, por ejemplo, de aquellos que desde el momento del bautismo ya no han ido a la iglesia, y ahora quieren regresar, vivir reconciliados con Dios. Otros preguntan dónde y cómo pueden prepararse para el bautismo. Contactamos a estas personas a través de las parroquias, los sacerdotes”, contó la hermana Alina. La evangelización es uno de los elementos más importantes de la misión del portal. En 2024, proporcionó ampliamente información sobre los eventos en la Iglesia ucraniana relacionados con el año de San Miguel Arcángel, patrón de la Iglesia, pero también de Kiev y Ucrania. El sitio web rkc.org.ua también publica un calendario litúrgico con textos, información sobre el santo del día. “También intentamos escribir sobre pastoral para los ucranianos que viven en Polonia. Esto es extremadamente importante, porque según los datos de ACNUR, actualmente hay alrededor de un millón de refugiados de guerra de Ucrania en Polonia”. Sor Alina ha añadido que no siempre ve los frutos de sus actividades. “Escribo artículos, hago entrevistas y a veces me pregunto si es realmente necesario. Pero sucede que la gente me dice lo importante que es este portal para ellos. Lo hago por Dios y por Su Reino”, concluyó sor Alina.