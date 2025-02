La residencia Santa Ana, un lugar de esperanza

La residencia Santa Ana fue fundada “para responder a una necesidad del momento y ofrecer alivio a los enfermos, a los indefensos, a los ancianos, a las personas solas y discapacitadas, para que puedan encontrar el coraje y la fuerza para vivir”. Las hermanas de la Congregación de las Hijas de Santa Ana, que se ocupan de la residencia, tienen un cuidado especial para que los enfermos reciban consuelo físico y mental, así como alivio espiritual.

Usha Manorama Tirkey-Vatican News

Hace unos cinco años, cuando Aloisia hablaba por teléfono con su hija que vivía en el extranjero, insistía en que volviera a casa. En su voz llorosa se percibía dolor y desesperación. Tenía miedo de morir sin haber visto a su hija por última vez.

Permaneció enferma durante unos dos años y recibió tratamiento de muchos médicos, pero la enfermedad seguía empeorando. Hay que decir que la enfermedad no se entendía y, por lo tanto, no era posible una cura adecuada. No había dinero suficiente para recibir tratamiento en un buen hospital. Así, junto a la enfermedad, también aumentaba la desesperación.

La grave condición de la madre preocupó a la hija. Empezó a pensar en una solución. Siguió los consejos de otros. Mientras tanto, la hermana Linda Marie Vaughan, que era en ese momento la Madre General de la Congregación de las Hijas de Santa Ana, le sugirió que llevara a su madre a un hogar de ancianos dirigido por la Congregación de las Hijas de Santa Ana. La madre fue ingresada en el asilo de Ulhatu.

Los ancianos de la residencia Santa Ana durante una actividad comunitaria

En el nuevo ambiente de la residencia

En la nueva residencia Aloisia ha encontrado un ambiente completamente diferente. Allí conoció a muchas personas que ya sufrían varios problemas físicos. Había enfermeras y camareras dispuestas a atenderlas día y noche y no solo las cuidaban, sino que también les dedicaban su tiempo y les daban tierno cariño. Sobre todo, encontró allí un clima de oración que ayudaba a reencontrar esperanza y alegría interior a pesar del sufrimiento.

Las hermanas de la Congregación de las Hijas de Santa Ana, que se ocupan de la casa, tienen un cuidado especial para que los enfermos reciban consuelo físico y mental, así como alivio espiritual.

La hermana Jacinta Kerketta DSA, que trabaja en la residencia desde el principio y ahora es su administradora, cuida mucho de todos los huéspedes de la residencia. No solo del aspecto material de los enfermos y los indigentes, sino que tampoco descuida su cuidado espiritual. Afirmó que: “El centro se fundó teniendo en cuenta las necesidades del momento y se abrió a enfermos, indefensos, ancianos, personas solas y discapacitadas para que puedan encontrar el coraje para vivir”.

Algunos pacientes de la residencia Santa Ana

Esperanza cristiana

El 4 de diciembre, la hermana Jacinta Kerketta DSA, con quien Vatican News se comunicó por teléfono, declaró que a los pacientes ingresados en el centro se les proporciona ayuda a través de caminatas, actividades recreativas, asesoramiento, enfermería, oración y cualquier otro aspecto. Aquí la gente vive en paz y una vez que su salud ha mejorado, algunos regresan a casa, mientras que otros se quedan en la clínica.

Después de tres años, cuando la hija de Aloisia, que vivía en Italia, se encontró con su madre, no podía dejar de dar gracias a Dios. Aunque la madre se había debilitado, había una expresión de satisfacción en su rostro, sonriente. No había palabras de queja. El sentimiento de gratitud se expresaba en el deseo de devolver algo a quienes la servían desinteresadamente. Tumbada en la cama, impotente, sus débiles labios seguían moviéndose en oración. Este era el fruto de la esperanza cristiana. La madre Aloisia había encontrado la esperanza que la llevó a encontrar en Cristo el tesoro más grande de su vida.

Los pacientes durante un momento de actividad comunitaria

Peregrinación de esperanza

Aloisia no es la única persona en la residencia Santa Ana que ha encontrado esta esperanza y ha dejado este mundo en paz, pero hoy en día son muchas las personas que desean pasar los últimos días de sus vidas en este lugar de paz. Hoy en día, esta casa se ha convertido en un hogar para ancianos, personas con enfermedades incurables y personas frustradas por la soledad. Darles una nueva esperanza y ayudarles a seguir adelante en su peregrinación de la esperanza, ese es el propósito del hogar.

La casa para ancianos Santa Ana fue fundada en 2016 por las hermanas de la Congregación de las Hijas de Santa Ana de Ranchi, para responder a las necesidades del momento. Desde entonces las hermanas han seguido ofreciendo su servicio desinteresado a las personas necesitadas a través de este centro.

Un momento compartido en la residencia Santa Ana