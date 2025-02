Padre Jubran, la operación israelí es pesada, pero no abandonaremos Yenín

Tras 18 días de asedio, el párroco de la ciudad cisjordana relata la fuerza y la tenacidad de la población. «La nuestra es una comunidad pequeña, de sólo 80 familias, pero todas están muy apegadas a su identidad y son muy devotas».

Roberto Cetera - Yenín

El padre Amer Jubran es el párroco de la iglesia católica latina de Yenín. Originario de Nazaret, antes de ser trasladado a Yenín fue formador en el seminario del Patriarcado Latino de Jerusalén en Beit Jala. De él recibimos las últimas actualizaciones sobre la situación en la conflictiva ciudad palestina. «Estamos ya en el decimoséptimo día de ocupación de la ciudad por el ejército israelí. Y seguimos viviendo atrincherados en nuestras casas, con miedo a salir a la calle incluso para comprar comida».

La operación militar

Los soldados israelíes entraron en Yenín el 21 de enero, coincidiendo prácticamente con el inicio de la tregua en Gaza. Contextualidad que llevó a la mayoría de los observadores a creer que el gobierno israelí decidió el inicio de la operación para compensar a la parte más extremista de la mayoría que era hostil al alto el fuego y amenazaba con derrocar al gobierno. Antes de la llegada de los israelíes se habían producido continuos enfrentamientos en Yenín durante semanas entre las facciones armadas del campo de refugiados y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.

«La nuestra es la única iglesia cristiana que sigue abierta en Yenín, en los pueblos vecinos también hay comunidades melquitas y ortodoxas», explica el padre Amer. «La nuestra es una comunidad pequeña, de sólo 80 familias, pero todas están muy apegadas a su identidad y son muy devotas». Desde luego, no es la primera vez que los israelíes ocupan Yenín. El pasado agosto, las IDF entraron durante 10 días, pero ahora lo preocupante no es sólo la dureza de los enfrentamientos, sino también su duración. Existe el temor de que la ocupación acabe convirtiéndose en «permanente».

El sufrimiento de la población

Padre Amer, ¿quién dirige estas milicias: Hamás, la Yihad Islámica o la llamada Brigada de Yenín?

No tenemos ni idea por la sencilla razón de que los cristianos permanecemos totalmente ajenos a estas dinámicas, sólo queremos vivir en paz, como de hecho hace la mayoría de los habitantes de Yenín.

¿Cuál es el estado de sufrimiento de la población en este momento?

Es muy duro. Unas 20.000 personas han abandonado sus hogares para buscar seguridad en los pueblos vecinos. Para muchos es imposible trabajar: los puestos de control al norte y al oeste, en dirección a Galilea, donde van a trabajar, están cerrados. El puesto de control del sur hacia Jericó sigue abierto, lo que significa que ir hacia el norte, aunque se tenga permiso, lleva horas. Muchas casas carecen de agua porque los depósitos de reserva han sido destruidos, al igual que muchas infraestructuras y carreteras cerradas. Hasta la fecha se han destruido o demolido unas 180 casas. Entre ellas también dos casas de familias cristianas. Salir de casa es muy peligroso, yo mismo evito salir si no es necesario, pero eso no me impide permanecer cerca de mi rebaño, en contacto permanente vía zoom o whatsapp. Nuestra parroquia está a un kilómetro del campo de refugiados, que es el epicentro del enfrentamiento. Sin embargo, sigo celebrando misa por las tardes los días festivos, y también durante la semana, y, cuando es posible, en los pueblos vecinos, como invitado de las otras comunidades cristianas.

¿Qué prevé para los próximos días?

En estos momentos hay mucha incertidumbre. Y los acontecimientos políticos de las últimas horas no parecen alentadores. De una cosa estoy seguro: no me voy de aquí, pienso compartir hasta el final esta trágica experiencia que está sufriendo el pueblo. Y a ustedes que nos observan desde lejos, les pido que recen por nosotros. Recen por nosotros, no dejen nunca de rezar por nosotros. Porque lo necesitamos, y porque es lo único útil que pueden hacer ahora.