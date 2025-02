Nuncio Apostólico en Ucrania: "Sólo el Señor puede traer esperanza"

En el tercer aniversario de la guerra a gran escala en Ucrania, el Nuncio Apostólico en Ucrania, el Arzobispo Visvaldas Kulbokas, lamenta que muchos se hayan insensibilizado ante la tragedia en curso y afirma que sólo Cristo puede traer esperanza contra toda desesperanza.

"Sólo el Señor Dios Todopoderoso puede traer esperanza contra toda esperanza...".

El Nuncio Apostólico en Ucrania, Arzobispo Visvaldas Kulbokas, compartió esta observación a Vatican News el 24 de febrero de 2025, tercer aniversario de la guerra en Ucrania, desde la invasión rusa a gran escala en 2022.

El Nuncio subrayó que, especialmente en este Año Jubilar, la oración es un "don precioso" que los ucranianos atesoran y persiguen.

Confiarse a la oración

Reflexionando sobre lo que "realmente es la guerra", recordó cuando una civil, una mujer de 60 años, sin relación alguna con acciones militares, fue encarcelada en Rusia durante casi tres años. La recordó diciendo: "Ya no podía entender lo que había hecho y lo que no había hecho, lo que era real y lo que era fantasía o ilusión. Ya no recordaba lo que había afirmado, dicho o firmado".

"Esta, se lamentaba, es la condición de miles de personas y, hasta ahora, personalmente no he visto ni un canal eficaz que trabaje para ayudarlas".

En medio de esta dura realidad, el Arzobispo Kulbokas aseguró una vez más, que confía "la situación de estos miles y miles de prisioneros -que están sin esperanza- a las oraciones de todos".

"Porque sólo el Señor Dios Todopoderoso -continuó- puede traer esperanza contra toda esperanza, como subrayó también el Santo Padre en la bula de indicción del Jubileo", que subraya la importancia de la oración, "pues verdaderamente hay situaciones que, desde el punto de vista humano, no tienen salida".

Acontecimientos clave

Al final de este tercer año de guerra total, el Nuncio destacó los acontecimientos clave, empezando por la liberación de dos sacerdotes greco-católicos, el padre Ivan Levytskyi y el padre Bohdan Heleta, el 28 de junio del año pasado.

Poder abrazar a los dos sacerdotes redentoristas que llevaban más de un año y medio en prisión en medio de grandes dificultades, dijo, fue una gran alegría. "Además, fue edificante ser testigo de su fe, que les permitió -a pesar de las muchas dificultades que sufrieron durante su encarcelamiento- seguir ofreciendo sus sacrificios en unión con los sacrificios de Jesús".

Otro momento muy significativo y alegre, recordó el arzobispo Kulbokas, fue la visita del Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a Ucrania el pasado mes de julio. Dijo que la oración estuvo en el centro de la visita. "Sentir la presencia de la Santa Sede, del Secretario de Estado y del propio Santo Padre -a través del Secretario de Estado- fue profundamente significativo, incluso físicamente, aquí en Ucrania".

Otro momento particularmente gozoso, recordó, ocurrió hace apenas unas semanas, el 1 de febrero, cuando un grupo de unos 200 jóvenes católicos ucranianos tuvo un encuentro online a través de videoconferencia con el Santo Padre. "Dado que el Año Jubilar está dedicado a la esperanza, para estos jóvenes -afirmó el Nuncio- fue también un poderoso signo de esperanza".

Ucrania en oración por el Papa Francisco

El Nuncio Apostólico reconoció las dificultades de salud del Santo Padre en estos días, añadiendo que como no podía ser de otra manera, eso, aún con la guerra que sufre el país, ha estado en medio de los titulares. "En estos días he recibido muchos mensajes de solidaridad, no sólo de católicos u obispos, sino también de líderes de otras Iglesias y de la Oficina del Presidente de Ucrania, expresando su sincera preocupación por la salud del Santo Padre".

"Esto me sorprendió incluso a mí", reflexionó, "porque la guerra ocupa tan evidentemente la mente y el espacio de todos". Sin embargo, acotó, "fue conmovedor ver cómo la salud del Papa toca también el corazón de los funcionarios del Estado y de los pastores de diversas confesiones". Esto, señaló, pone de relieve cómo el panorama informativo de Ucrania difiere del de otros países.

Un público insensibilizado

Para muchos medios de comunicación internacionales, especialmente los laicos, observó el Arzobispo, la guerra se ha convertido, al menos en parte, en una temática rutinaria.

"Pero cuando uno está aquí, explicó, comprende que el número de víctimas no está disminuyendo. Las muertes en el frente están aumentando: en 2023 más que en el primer año de la guerra, y el año pasado más que en 2023. El número de muertes de civiles, como confirman los informes de las Naciones Unidas, también ha aumentado y sigue creciendo".

Incluso donde él está en Kyiv, puntualizó, los medios de comunicación internacionales sólo cubren los ataques con misiles más masivos, que ocurren quizá una vez al mes. "Pero si alguien me preguntara cuándo fue la última noche sin un ataque con drones en Kyiv, no lo recordaría. Y si hablamos de Kharkiv o Kherson, esas ciudades también sufren fuego de artillería, por lo que los bombardeos son mucho más frecuentes e intensos que en Kyiv".

El último momento clave que llegó a reconocer fue la manifestación por la paz celebrada en julio en Kyiv por el Movimiento Europeo de Acción No Violenta. La intención del movimiento, recordó, es movilizar a las sociedades antes de que estallen las guerras.

Aseguró que tienen previsto repetir este proyecto de nuevo este año, al tiempo que aplaudió sus esfuerzos por reforzar la movilización de la sociedad civil "para que la cuestión de la guerra y la paz no quede únicamente en manos de los políticos", "sino que pide a todos que consideren seriamente lo que pueden hacer en su propio papel".

Un desafío a toda la humanidad

Esta guerra, dijo el Arzobispo Kulbokas antes de concluir sus comentarios, desafía a toda la humanidad.

En muchos frentes, dijo, es necesario actuar para empujar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a restaurar la paz, y por ello, invitó, "todos debemos crecer espiritualmente y dar testimonio de esperanza..."