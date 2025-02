Isaac: Cisjordania se está convirtiendo en una «serie de cárceles al aire libre»

El reverendo de la Iglesia luterana de Belén, de gira por Italia junto con la abogada de derechos humanos Sahar Francis y el activista social y político Rifat Kassis, relata la dramática situación en la que viven todos los palestinos y expresa sus más profundos temores sobre cuál será el destino del pueblo.

Joseph Tulloch - Ciudad del Vaticano

Cisjordania atraviesa uno de sus «momentos más oscuros». Los asentamientos israelíes y los bloqueos de carreteras están convirtiendo rápidamente la zona en «inhabitable», aislando las zonas edificadas entre ellas y de los pueblos circundantes, y convirtiendo de hecho Cisjordania en «una serie de prisiones al aire libre». El reverendo Munther Isaac, pastor de las parroquias luteranas de Belén y Beit Sahour, informa a los medios vaticanos sobre el deterioro de la situación en la región, comenta la propuesta del presidente estadounidense Trump de desplazar masivamente a los gazatíes y subraya la importancia de los reiterados llamamientos del Papa Francisco en favor de la paz.

Kairos Palestina

Junto al pastor hay otros dos activistas cristianos palestinos: la abogada de derechos humanos Sahar Francis y el activista social y político Rifat Kassis, los tres en Italia durante una semana en una gira organizada por Kairos Palestina, un grupo surgido del Documento Kairos de 2009 redactado por varios líderes cristianos. En los alrededores de Belén, cuenta Isaac, hay unos 80 puestos de control que a menudo llevan seis o siete horas cruzar. A esto se suma la devastación económica. Belén solía depender en gran medida del turismo religioso, que ahora casi ha desaparecido, por lo que las iglesias dedican la mayor parte de su tiempo a ayudar a quienes no tienen ingresos para sobrevivir. Al menos cien familias cristianas de Belén -y los cristianos deben considerarse «una pequeña comunidad que lucha por sobrevivir»- han huido de la ciudad desde el comienzo de la guerra en Gaza. Sin embargo, la mayor amenaza, según el pastor, proviene del creciente número de expulsiones forzosas. Hasta la fecha, unos 45.000 palestinos han sido desplazados por las incursiones militares israelíes en los campos de refugiados de Cisjordania y, según explica el reverendo, se teme que esta devastación se extienda. «Vemos lo que está ocurriendo en Gaza - subraya - y nos preguntamos: ¿será éste nuestro destino?».

Belén, Munther Isaac preparando el pesebre con el niño Jesús entre los escombros

Las condiciones de los prisioneros palestinos

El sábado, Israel y Hamás llevaron a cabo el sexto intercambio de prisioneros, prorrogando el frágil alto el fuego en Gaza. Pero mientras que los rehenes israelíes liberados actualmente fueron capturados durante el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, muchos de los palestinos con los que se intercambian, como explica la abogada Sahar Francis, llevan mucho más tiempo en prisión. En las últimas décadas, «cientos de miles» de palestinos, incluidos niños, han sido detenidos arbitrariamente. En las cárceles israelíes pueden sufrir «intimidación y humillación, acoso sexual, palizas, hambre» y otras violaciones de los derechos humanos. La sarna, enfermedad rampante entre los presos palestinos, ha matado al menos a 60 presos recluidos en cárceles israelíes en los últimos 15 meses. Además, Israel está liberando a un gran número de presos palestinos por cada rehén israelí liberado, pero también está realizando nuevas detenciones masivas, incluida, señala Francis, la nueva detención de presos liberados en intercambios anteriores. Para el abogado, esto significa que el sistema judicial israelí «no se ocupa de aplicar la justicia», sino que es más bien «una herramienta para la opresión y el control de la sociedad palestina».

Rifat Kassis durante la entrevista con Joe Tulloch

Desplazamientos masivos y derecho internacional

Rifat Kassis, secretario general de Kairos Palestina, recuerda que el Documento de Kairos de 2009 fue un intento, «basado en la fe y en nuestro compromiso con la resistencia no violenta», de hablar de las dificultades cotidianas a las que se enfrentan los palestinos. Sin embargo, la situación se ha deteriorado de forma tan inesperada desde el 7 de octubre, tanto en Gaza como en Cisjordania, que Kairos trabaja ahora en un nuevo documento que complemente la declaración de hace 16 años. Además, teme que la situación empeore aún más, sobre todo si entra en vigor el plan del Presidente Trump para el desplazamiento masivo de los gazatíes. A este respecto, Kassis cita una reciente declaración de los Patriarcas y jefes de las Iglesias de Jerusalén condenando el plan, calificándolo de «injusticia que golpea el corazón mismo de la dignidad humana». Teniendo en cuenta el caos que supondría el desplazamiento forzoso de los 2 millones de habitantes de Gaza, señala además Kassis, la propuesta no sólo equivale a una limpieza étnica, sino también a un «llamamiento a una guerra continua, no sólo en Palestina, sino en toda la región». Por ello, se insiste una vez más en la importancia de respetar el derecho internacional, también en relación con las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra el comandante militar de Hamás Mohammed Deif y el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu. La Corte Penal Internacional se instituyó en Roma, señala Kassis, y ésta es sin duda una razón por la que tanto Italia como la Santa Sede están «doblemente preocupadas» por la aplicación de sus sentencias.

En evidencia 17/02/2025 El Papa hospitalizado continúa llamando a la parroquia de Gaza La Oficina de Prensa del Vaticano ofrece actualizaciones sobre la salud del Pontífice hospitalizado en el Policlínico Romano: terapia modificada. Francisco no ha faltado a la ...

El Papa Francisco y Palestina

Durante la visita de los tres activistas a Roma, estaba previsto que asistieran a la audiencia general del Papa el miércoles 19 de febrero, evento que no se celebró debido a los problemas de salud del Pontífice. Los tres rezan ahora por él. Y es el reverendo Isaac quien subraya el amor que toda Palestina siente por Francisco. Isaac no sólo destaca la importancia de las conversaciones telefónicas del Papa con la parroquia católica de Gaza, sino también su visita a Cisjordania en 2014 y ese «recuerdo imborrable para los palestinos» que fue la oración recitada por Francisco junto al muro que separa Belén de Jerusalén. «En ese momento -concluye Isaac- tocó lo más profundo de nuestros corazones. A menudo nos preguntamos: ¿le importamos al resto del mundo? ¿Nos consideran iguales? Ese fue el momento en que nos sentimos humanizados».