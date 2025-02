«La paz en Panamá es fruto del compromiso con la equidad»

Llamamiento del presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, a la unidad y la paz en el país, subrayando la urgencia de trabajar por la reconciliación y la construcción de una nación más justa y solidaria

ADN CELAM informa que el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un llamamiento a la unidad y la paz, destacando la urgencia de trabajar por la reconciliación y la construcción de una nación más justa y solidaria.

Mensaje inspirado en las bienaventuranzas

Su mensaje fue inspirado en las bienaventuranzas, lectura que presentaba el Evangelio del domingo 16 de febrero. Al respecto hizo ver que la verdadera felicidad no se sustenta en las posesiones materiales que el ser humano tiene, sino en una vida guiada por el amor y la justicia.

La paz como compromiso de todos

El también arzobispo metropolitano de Panamá, dijo que la paz no es sólo la ausencia de conflictos, sino el fruto del compromiso colectivo con la equidad y el respeto mutuo, por lo que añadió:

“No podemos seguir aplazando la búsqueda de la unidad y la reconciliación. No podemos construir un futuro sólido si seguimos divididos y confrontados”

El prelado apuntó que las injusticias sociales son una forma de violencia silenciosa que hieren el alma de los pueblos, evidenciadas por la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades. De ahí que haya recordado:

“La historia nos ha demostrado que la única respuesta efectiva a la injusticia es el amor y la firmeza en la verdad”

La justicia social como base del bienestar

El arzobispo agregó que la Doctrina Social de la Iglesia es clara en señalar que la política y la economía deben estar al servicio del bien común y no de intereses particulares. Mencionando al Papa Francisco dijo que «la política no puede someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma ‘eficientista’ de la tecnocracia».

A este panorama descrito, el prelado instó a las autoridades, organismos de derechos humanos y a los ciudadanos a tomar la iniciativa y liderar procesos con responsabilidad, evitando no dejarse contagiar por el pesimismo sino pensar en el bien común de las comunidades.

Finalmente, el arzobispo recordó que la mejor política es aquella que defiende la dignidad de todos, busca la paz y el bienestar de la sociedad en su conjunto. «Si queremos un país mejor, debemos ser agentes de cambio, dejando de lado los intereses egoístas y apostando por el bien común», reveló.