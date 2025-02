Jóvenes embajadores contra el tráfico humano cruzan las Puertas Santas

De la mano de la organización Talitha Kum, se convirtieron en Peregrinos de la Esperanza del Jubileo, haciéndose presentes en tres Basílicas Papales.

Hermana Bernadette M. Reis, fsp

Vienen de Australia, Camerún, Japón, Albania, Rumania, Ucrania, Kenia, México, Uruguay y Perú. ¿Qué tienen en común? Han unido sus fuerzas como jóvenes embajadores de Talitha Kum, la red internacional de religiosas que luchan contra la trata de seres humanos. Están viviendo una semana de actividades en Roma, que comenzó el sábado 1 de febrero con una sesión orientación, mientras que el domingo acompañaron al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus.

Peregrinos de la esperanza, Caminando en Dignidad

El lunes los Jóvenes Embajadores se convirtieron en Peregrinos de la Esperanza. A primera hora de la mañana se reunieron al final de la Via della Conciliazione -principal avenida que conduce al Vaticano- para comenzar su peregrinación hacia la Basílica de San Pedro. Este grupo de Peregrinos de la Esperanza no solo caminó físicamente, sino que también de manera digital. Armados con la aplicación Walking in Dignity (Caminando en Dignidad), contaron cada uno de sus pasos de peregrinos. Y es que los pasos con que cruzaron el umbral de la Puerta Santa contribuirán a la lucha contra la trata de seres humanos y beneficiarán a diversas iniciativas de Talitha Kum en todo el mundo.

Tras pasar bajo la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, los Jóvenes Embajadores Peregrinos de la Esperanza atravesaron también las Puertas Santas de las basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. El jueves cruzarán aquella de la Basílica de San Pablo Extramuros.

Como Peregrinos de la Esperanza del Jubileo, un grupo de Jóvenes Embajadores se prepara para ir en procesión por la avenida que lleva al Vaticano. Lunes 3 de febrero de 2025.

Soñando con el fin de la trata de seres humanos

La hermana Abby Avelino, Coordinadora Internacional de Talitha Kum, dice que los Jóvenes Embajadores están aprovechando el Año Jubilar y la Peregrinación de la Esperanza “para invitar a mucha gente a caminar con nosotros, caminando con dignidad”. Este llamado se hace concretamente durante una semana de actividades previas al 11º Día Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra el sábado 8 de febrero.

Al utilizar la aplicación Walking in Dignity, los Jóvenes Embajadores pueden promover la aplicación, aumentar su propia concienciación sobre la trata de seres humanos y, al mismo tiempo, contribuir a los proyectos que las religiosas han emprendido, explica la hermana Abby. “Nuestras hermanas están trabajando a nivel de base, alrededor de seis mil miembros de Talitha Kum. Mientras caminamos con dignidad y con la gente, somos conscientes del número de personas que siguen viviendo en la esclavitud moderna, se calcula que hay 50 millones. Mientras caminamos juntos, podemos soñar, podemos tener la esperanza de acabar con la trata de seres humanos”.

Embajadores de la Esperanza Talitha Kum cruzan la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro como “Peregrinos de la Esperanza del Jubileo, Caminando con Dignidad” para poner fin a la trata de seres humanos. Lunes, 3 de febrero de 2025.

Aplicación Walking in Dignity

El 30 de enero de 2024, los Jóvenes Embajadores de Talitha Kum lanzaron la aplicación Walking in Dignity. A través de ella, invitan a sus compañeros a participar en el cuidado de las víctimas de la trata caminando juntos. A medida que cuentan y donan sus pasos, pueden desbloquear contenidos y descubrir cómo Talitha Kum lleva a cabo su misión. Además, los pasos que los usuarios de la App donan son igualados por donantes que apoyan la misión de Talitha Kum.

Según la hermana Mary Barron, Presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, que fundó Talitha Kum hace casi 16 años, la aplicación Walking in Dignity “hace que la información sobre esta insidiosa realidad sea más accesible a las generaciones más jóvenes, lo que es importante tanto desde el punto de vista de la accesibilidad para las generaciones que tienen más probabilidades de verse afectadas por la trata, como para comprometer a esas mismas generaciones con su conciencia social y sus actividades para prevenir y, de hecho, eliminar la trata en todo el mundo”.

Desde su lanzamiento, usuarios de 95 países han donado aproximadamente 200 millones de pasos, lo que equivale a 200 mil fichas, cubriendo una distancia superior a 52 millones de kilómetros. Nueve proyectos asociados a Talitha Kum han alcanzado el objetivo de 150 mil fichas. La aplicación puede descargarse en Google Play y Apple App Store.