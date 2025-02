El JRS apoya a los refugiados a pesar de los recortes de USAID

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la ayuda extranjera ha sacudido a las organizaciones humanitarias, dejando a miles de refugiados vulnerables en situaciones precarias. Entre las organizaciones afectadas se encuentra el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), que proporciona apoyo y acompañamiento a personas desplazadas en todo el mundo.

Linda Bordoni - Ciudad del Vaticano

“Quitarle la dignidad a un grupo hoy puede llevarnos a lo mismo a todos mañana”: es una de las reflexiones del padre Michael Schöpf, en una entrevista a los medios vaticanos. El director internacional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) comentó sobre el cese repentino e inmediato de la financiación de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos, tras la toma de posesión de la nueva administración, subrayando que esta decisión pone de relieve un cambio dramático en la cooperación multilateral, lo que aumenta las preocupaciones sobre la erosión de un orden mundial basado en valores.

100.000 refugiados afectados

Schöpf describió la decisión del gobierno estadounidense de suspender toda la financiación de ayuda exterior como una “parada muy abrupta” y dijo que afectó inmediatamente a proyectos dirigidos a personas vulnerables en nueve países, incluidos Chad, Etiopía, Irak y Sudán del Sur. Aclaró además que estos proyectos, con un presupuesto anual total de 18 millones de dólares, apoyaron a más de 100.000 refugiados, principalmente en las áreas de educación, salud mental y asistencia de emergencia. “Recibimos la carta del gobierno de Estados Unidos el 24 de enero, indicando que todos nuestros proyectos quedaban suspendidos con efecto inmediato”, reveló el padre Schöpf. “La inmediatez de esta decisión no nos dejó ninguna posibilidad de preparar ni organizar una transición, lo cual es extremadamente difícil de explicar a los refugiados que acompañamos”.

La escolarización también está en riesgo

Uno de los programas más afectados es la gran iniciativa educativa en el este de Chad, “una zona muy volátil”, donde el JRS imparte educación a más de 10.000 estudiantes y emplea a 450 profesores. Sin financiación, estos estudiantes se enfrentan a un futuro incierto. Lo que es seguro, subrayó, es que un gran número de ellos abandonará la escuela, exponiéndose al riesgo de convertirse en presa fácil de los traficantes. Los recortes también afectan el apoyo a los programas de salud mental que atienden a unos 500 estudiantes y a las actividades generadoras de ingresos para las familias.

El bloqueo de la financiación

Además del JRS, la congelación de la financiación amenaza a toda la red de ayuda humanitaria, incluido el ACNUR y otras organizaciones asociadas que dependen de las contribuciones estadounidenses. Dado que Estados Unidos aporta más del 40 por ciento de la ayuda mundial al desarrollo, las implicaciones se extienden mucho más allá del JRS. «Esta es sólo la primera ola», observó el padre Schöpf. Una vez que otras organizaciones decidan cómo responder a la congelación de fondos, se producirá una segunda ola de perturbaciones. “Toda la red está sufriendo”.

El abandono de los valores

Otra cuestión a considerar es la motivación y la capacidad de bloquear la ayuda, lo que, advirtió Schöpf, representa un alejamiento de la cooperación multilateral que durante mucho tiempo ha sido la piedra angular de los esfuerzos humanitarios globales. Este cambio no se limita a una reducción de la financiación, sino que señala una transformación más profunda del orden global, explicó. “Si decimos adiós al multilateralismo y a un orden mundial basado en valores, no hay nada que pueda reemplazarlos. “Esto significa entrar en un nuevo orden mundial, en el que las relaciones transaccionales prevalecen sobre la dignidad humana”, advirtió el Director Internacional del JRS. El Papa Francisco ha advertido repetidamente contra tales cambios, recordó Schöpf. En una carta reciente a los obispos estadounidenses, escribió: “Lo que se construye sobre la fuerza, y no sobre la verdad de la igual dignidad de todo ser humano, comienza mal y terminará mal”.

Siempre al lado de los refugiados

Sea cual sea la realidad, el JRS sigue comprometido a acompañar a los refugiados y prestarles asistencia siempre que sea posible. “No somos sólo un proveedor de servicios, somos una organización que camina con los refugiados”, dijo el padre Schöpf. “En tiempos de crisis, nos solidarizamos incondicionalmente con quienes se ven obligados a huir”. Una situación que nos invita a reflexionar sobre cómo compartir en mucha mayor medida las dificultades que viven cada día los refugiados. “Para nosotros es importante aceptar junto con ellos nuestra fragilidad”, afirmó, señalando que, en último término, se trata de la experiencia de la Navidad. «El relato de Navidad nos enseña que Dios elige deliberadamente hacerse hombre, identificarse con los hombres y mujeres en las circunstancias más precarias. Creo que esto es lo que estamos llamados a hacer como Servicio Jesuita a Refugiados”, concluyó. El JRS ha lanzado un llamamiento de emergencia a sus donantes, con la esperanza de recaudar entre 1,5 y 2 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras inmediatas en los próximos dos meses.