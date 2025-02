Cisjordania: Impacto del conflicto en las escuelas cristianas

La guerra ha afectado gravemente al sistema educativo en los territorios palestinos, con 22.000 estudiantes matriculados en las escuelas de la zona, incluidos 8.000 cristianos. El escenario esbozado durante una reciente conferencia en El Cairo

Marine Henriot - Enviado a El Cairo

En una Tierra Santa gravemente herida, las escuelas cristianas, principales guardianas de la convivencia, son víctimas colaterales del conflicto en curso en los territorios palestinos. Éste es uno de los aspectos que emergió durante la conferencia en El Cairo de las escuelas cristianas de Oriente Medio. A pesar de las muchas dificultades que hay que superar para entrar y salir de Cisjordania, para los profesores y directores de escuelas de Ramallah y Belén este encuentro en El Cairo representa una bocanada de aire fresco.

“Es agradable sentirse apoyado en línea”, observa Samia Alama, profesora de matemáticas en la escuela de niñas de las Hermanas de San José, en Belén. Está agotada, pero con una determinación inquebrantable de apoyar a sus estudiantes en este tiempo de guerra. Su colega Tina Hazboun, profesora de la Universidad de Belén, admite: "Nos vemos obligados a sonreír, a pesar de la tristeza".

Los efectos de la guerra en las escuelas

La guerra que estalló el 7 de octubre de 2023 no perdonó al sistema educativo palestino. “Es necesaria mucha paciencia”, explica la hermana Silouane, que coordina la enseñanza del francés en las diez escuelas de latín de los Territorios Palestinos. Las escuelas en Cisjordania abren y cierran dependiendo de los combates, la frecuencia de las redadas o el número de víctimas. Además, si durante la noche las fuerzas de ocupación israelíes instalan puestos de control, algunos estudiantes ya no pueden ir a la escuela: "Un día hay escuela, otro día no hay escuela, a veces no hay estudiantes, otras veces no hay profesores", observa la hermana Silouane.

Escuelas cristianas en los territorios

Hay 22.000 estudiantes matriculados en las 65 escuelas cristianas de los territorios palestinos, incluidos 8.000 cristianos. Antes de la ofensiva israelí, había cuatro escuelas cristianas en la Franja de Gaza, dos de las cuales estaban dirigidas por el Patriarcado Latino de Jerusalén. La iglesia de la Sagrada Familia fue parcialmente destruida durante la ofensiva militar y muchos profesores y padres de alumnos fueron asesinados, "incluso algunos estudiantes cristianos", suspira la monja francesa.

A pesar del alto el fuego en vigor desde el 15 de enero, la guerra no ha desaparecido de la vida cotidiana de los estudiantes. Lejos del radar de los medios de comunicación, las incursiones israelíes y los cierres de carreteras en Cisjordania se han multiplicado. "La guerra no terminará nunca, se oye el rugido de los misiles, hay miedo y angustia", afirma la hermana Silouane.

Traumas en los niños

La guerra tiene consecuencias inevitables en la salud mental de los estudiantes. “Estamos viviendo una situación crítica para los estudiantes y sus familias”, explica Naela Rabah, directora de la escuela greco-católica de Ramallah, un instituto mixto del Patriarcado melquita de Jerusalén. "No se trata sólo de enseñar, también tratamos de cuidar a los estudiantes a nivel psicológico". El inmenso cansancio de la vida cotidiana es palpable en Naela Rabah: «La depresión no sólo afecta a los estudiantes y sus familias, sino también a los profesores», confiesa. Sin embargo, la enérgica directora no escatima esfuerzos para garantizar el bienestar de sus estudiantes.

La misma consideración vale para las dos profesoras y amigas del colegio de las Hermanas de San José de Belén: «Las chicas nos preguntan: “¿Para qué estudiar si no hay futuro?”», dicen conmovidas pero combativas. “Necesitamos hacer que los niños quieran quedarse en Palestina”, dicen. Por eso Tina Hazboun creó un programa especial para mujeres en el sector tecnológico, una garantía de motivación y emancipación en su país.

Datos de UNICEF

Según UNICEF, 782.000 niños asisten a la escuela en Cisjordania y Jerusalén Oriental, pero según el Ministerio de Educación local, entre el 8 y el 20 por ciento de las escuelas en los territorios palestinos ocupados han estado cerradas desde octubre de 2023. Aunque la situación política queda oficialmente fuera del aula, durante el horario escolar se prevén momentos de diálogo, ya sea de forma individual o en grupos, según las necesidades de los niños.

“Trabajamos mucho en cómo comprender a los demás, cómo comunicarnos con personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras, cómo aceptar a los demás…”, explica Naela Rabah, directora del instituto de Ramallah que, como todas las escuelas cristianas, acoge a niños de todas las confesiones. “En todo Oriente Medio, debemos aprender a practicar la no violencia, es decir, cómo reaccionar en los conflictos, no ceder a la ira, encontrar soluciones pacíficas, dialogar, acompañar a los demás”, añade la hermana Silouane.

Escuelas de diálogo

En Belén, cuna del cristianismo pero también de la convivencia religiosa, el instituto San Giuseppe acoge a 800 estudiantes, de los cuales el 50% son musulmanes, y "no hay ningún problema", explica sencillamente Samia Alama, "los musulmanes están acostumbrados a hablar con nosotros". Las escuelas no son “zonas seguras” y, por lo tanto, no están a salvo de las dificultades económicas generadas por la guerra. Sobre todo en Belén, de un día para otro los peregrinos dejaron de llegar y la mayoría de los padres de los alumnos trabaja en el sector del turismo o de las peregrinaciones. Algunos ya no pueden pagar las tasas escolares, que ya se han reducido al mínimo. Este clima económico desfavorable pesa sobre la moral de los padres y en consecuencia sobre la de los niños y adolescentes. Estos últimos tienen muchas aspiraciones, pero "son realistas, ven claramente que muchas puertas están cerradas", observa con tristeza la hermana Silouane, "tendremos que vivir con esta realidad".