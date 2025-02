CCEE: Encuentro en Roma de los ordinarios militares de Europa para el Jubileo

Del 6 al 7 de febrero se realizó el segundo evento denominado “Peregrinos militares de la esperanza”, con motivo del Jubileo de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad. Una oportunidad para compartir experiencias y reflexionar sobre temas referentes a la situación actual del mundo, donde algunos países están involucrados en conflictos armados. La próxima reunión en dos años en Ucrania

Vatican News

Organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), el segundo encuentro de los ordinarios militares de Europa, titulado “Militares, peregrinos de esperanza” , se celebró en Roma del 6 al 7 de febrero de 2025, con motivo del Jubileo de las Fuerzas Armadas, de Policía y de Seguridad, que se realizó el 8 y 9 de febrero de 2025. Los participantes pudieron compartir sus experiencias y plantear preguntas sobre la situación actual en el mundo, donde algunos países están involucrados en conflictos armados. El encuentro incluyó también una peregrinación a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y el paso por la Puerta Santa.

La paz, primer signo de esperanza

La reunión fue inaugurada con el saludo de monseñor Gintaras Grušas, Presidente de la CCEE y Ordinario Militar de Lituania. “Vivimos un período histórico de mucha inestabilidad. “Damos una bienvenida especial a nuestros hermanos ucranianos que todavía se encuentran en situación de guerra”, afirmó, subrayando el tema del Año Jubilar “Peregrinos de la esperanza” y expresando el deseo de que el Jubileo sea fructífero para todas las tropas reunidas en Roma, para que puedan experimentar la verdadera esperanza y llevarla a sus familias y a sus naciones.

Monseñor Santo Marcianò, ordinario militar de Italia, por su parte, subrayó la importancia de este encuentro que fortalece las relaciones entre los obispos castrenses al servicio de la Iglesia en Europa: “La paz es un primer signo de esperanza y las fuerzas armadas son constructoras de paz, que protegen a los débiles, ayudan en situaciones de emergencia y en los países pobres”.

“Esperanza contra toda esperanza”

En la primera sesión de trabajo dedicada al tema Militares, peregrinos de esperanza , el padre Giulio Michelini, OFM, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de Asís, propuso una reflexión titulada “Esperanza contra toda esperanza” . Inspirándose en la carta paulina a los Romanos (Rm 4,18), presentó la esperanza a través del personaje bíblico de Abraham, cuya esperanza está estrechamente ligada a la fe.

“La esperanza cristiana no es pasiva, sino activa”, afirmó Michelini. “Abraham no se limita a creer en una promesa, sino que la pone en práctica, deja su tierra, se mueve, lucha y espera. Del mismo modo, la esperanza que se os confía no es una espera inerte, sino un compromiso concreto. Vosotros estáis llamados a llevar esperanza con vuestras palabras, con vuestros gestos, con vuestra presencia”.

Misa con el cardenal Prevost

Los obispos castrenses concluyeron el primer día del encuentro con una peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica Papal de Santa María la Mayor y con la Misa en la Capilla Paulina de la Salus Populi Romani, presidida por el cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, quien en su homilía subrayó: “Estamos llamados a ser portadores y artífices de esperanza en un mundo afligido por guerras, conflictos sociales y diversas crisis. “Que nuestra vida y el servicio que ofrecemos se hagan eco de los llamamientos del Santo Padre Francisco, para que la paz en el mundo y la acogida a cuantos vienen del extranjero sean entre los primeros signos de esperanza de este Año Jubilar”, afirmó el cardenal.

Análisis de los conflictos en curso

El segundo día de trabajo se inauguró con el discurso del General Luciano Portolano, Jefe del Estado Mayor de la Defensa italiana. El tema de su discurso se centró en el compromiso de las Fuerzas Armadas italianas a la hora de afrontar los desafíos de la promoción de la paz y la seguridad internacionales. El General ofreció un análisis exhaustivo de la situación de los conflictos actuales a nivel mundial, empezando por la guerra en Ucrania, reiterando que para lograr una paz duradera y justa es necesario garantizar la seguridad y el desarrollo económico, y el reconocimiento de derechos y deberes.

Citando la Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII, Portolano recordó que la verdad es uno de los cuatro pilares sobre los que se sustenta la paz, junto con la justicia, el amor y la libertad; una paz continuamente atacada y debilitada por campañas de “presión” (guerra cognitiva) que constituyen una amenaza particularmente sentida por las naciones occidentales.

La próxima cita

En la última sesión de trabajo, los obispos presentaron las actividades de sus Ordinariatos y discutieron cuestiones y temas de actualidad. La próxima reunión de los Ordinarios Militares de Europa se celebrará dentro de dos años en Ucrania.