Cardenal Zuppi: trabajar en red para luchar contra la pobreza

El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana intervino en el acto celebrado en la Cámara de Diputados de Roma bajo el título «Lobbying and Advocacy against Poverty», fruto de la colaboración entre Cáritas Italiana, la Universidad Sapienza de Roma y la empresa FB & Associati. El cardenal deseó un diálogo entre instituciones, profesionales y el mundo académico para combatir un fenómeno que se ha hecho «crónico» y afecta ya a más de cinco millones de personas

Giada Aquilino – Ciudad del Vaticano

La pobreza en Italia alcanza hoy un nivel sin precedentes: casi una de cada diez personas vive en un estado de pobreza absoluta, según el ISTAT. Más de 5 millones de personas (más de 2 millones de familias) no alcanzan un nivel de vida digno. Los datos del informe de Cáritas Italiana sobre pobreza y exclusión social, presentado a finales de 2024, muestran también que, desde el periodo pre-COVID hasta hoy, las peticiones de ayuda han aumentado más de un 40%.

Una enfermedad del sistema

La pobreza «no es una estadística», «no surge por casualidad», es una «enfermedad de nuestro sistema» sobre la que es necesario reflexionar para luego construir «una red, una alianza» entre instituciones, operadores del sector y también el mundo académico: así lo subrayó ayer en Roma, en la Cámara de Diputados, el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), en el acto «Lobbying and Advocacy against poverty».

En el acto, nacido de la colaboración entre Cáritas Italiana, la Universidad Sapienza de Roma y la empresa FB & Associati, por iniciativa del presidente de la 1ᵃ Comisión de Asuntos Institucionales Nazario Pagano y en el marco del máster en Representación de Intereses de la universidad romana, el cardenal recordó cómo hoy asistimos a una «cronificación de la pobreza: los pobres son hijos de los pobres», en una realidad en la que «el ascensor social se ha roto», dijo, recordando las palabras de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anna Ascani, que había señalado anteriormente que «ya no basta con tener un trabajo para salir de la pobreza».

El cardenal Matteo Zuppi en la Cámara de Diputados

La caridad es un proyecto

Sin embargo, reflexionó el arzobispo de Bolonia, el 60% de las empresas en Italia no encuentran mano de obra. De ahí la necesidad de reflexionar, de pensar «juntos» para defender a los «que no son defendidos» y sus derechos, «que no pueden ser vaciados». De la caridad, añadió, nace una cultura «de humanidad», porque «la cercanía se traduce en una acción más amplia dirigida a comprender las raíces y a promover cambios sistémicos».

Por eso, el deseo del cardenal era que la red «pueda crecer, volviendo a poner en el centro el objetivo de la lucha contra la pobreza», porque la caridad «no es asistencialismo», sino un «proyecto» para dar a todos un futuro mejor. A continuación, el cardenal Zuppi resumió la relación entre caridad y política citando la encíclica del Papa Francisco «Fratelli tutti»:

«Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río – y esto es caridad exquisita – el político le construye un puente, y esto también es caridad. Si alguien ayuda a otro dándole de comer, el político le crea un puesto de trabajo, y ejerce una altísima forma de caridad que ennoblece su acción política». El camino es, pues, el de un «diálogo – que a veces ni siquiera puede ser dialéctico, es bueno para todos – entre lo voluntario y las instituciones, entre los libres y los que deben responder mediante el servicio a las exigencias del bien común».

Conciencia y participación

Don Marco Pagniello, director de Cáritas Italiana, hizo un llamamiento a «concretar la democracia: para ello», insistió, «tenemos que ser portavoces de quienes no pueden defender sus derechos, en un escenario que hoy se ha vuelto muy complejo».

Cáritas italiana, con sus 6.000 puntos de contacto en el territorio, prosiguió, «apunta fuertemente a la promoción humana, no queremos detenernos en la asistencia: las personas que acogemos no son sólo portadoras de necesidades, sino también de sueños y recursos». Por eso, el objetivo es «sensibilizar a las comunidades sobre las desigualdades existentes» y, con ellas, también sobre la política, «suscitando y fomentando la participación de todos».

Don Marco Pagniello, director de Cáritas Italiana

Los jóvenes, cada vez más en peligro

En el 2023, unas 270.000 personas recibieron ayuda de los servicios de Cáritas, señaló Federica De Lauso, del Servicio de Estudios de Cáritas Italiana, analizando un fenómeno que «ha cambiado profundamente en los últimos 15 años» y que hoy afecta sobre todo a menores y jóvenes, familias de clase trabajadora y extranjeros. En concreto, advirtió, «cuanto más joven se es, más se corre el riesgo de vivir en situación de necesidad».

Llama la atención, sobre todo, una cifra del Istat: en el 2023 vivían en Italia 1,3 millones de menores pobres. Por eso, añadió Nunzia De Capite, del Servicio de Abogacía de Cáritas Italiana, en un momento en que «el número de beneficiarios de las ayudas públicas se ha reducido» necesitamos «políticas que sean integrales».

La pobreza es un reto moral

La lucha contra la pobreza, aseguró Nazario Pagano al igual que los demás participantes, «es un desafío moral, civil y político que nos concierne a todos, como responsables de instituciones, Iglesia, asociaciones y actores implicados», en un compromiso común basado en la solidaridad y la justicia.

No en vano, el «Lobbying e advocacy son herramientas esenciales de la democracia y la participación», señaló Paola Perrotti, directora general de FB & Associati. También en el ámbito educativo: por eso es necesario «abordar ciertos temas con la madurez y la conciencia adecuadas», afirmó finalmente Andrea Longo, director del Máster de la Universidad Sapienza.