Auxiliar de Kyiv: Disminuyen las ayudas, pero la paz en Ucrania

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

El próximo 24 de febrero se cumplirá el tercer aniversario del comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania. La población local está agradecida por la resistencia mostrada sobre el terreno y por la ayuda, tanto humanitaria como espiritual, que ha llegado de todo el mundo. Sin embargo, junto a esta gratitud, existe también un profundo sentimiento de injusticia y hastío debido a los constantes bombardeos contra la población civil. Dibujando un cuadro de la situación se encuentra monseñor Oleksandr Yazlovetskiy, obispo auxiliar de la diócesis romano-católica de Kyiv-Zhytomyr, quien, en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, reflexiona sobre las repercusiones que una eventual paz en Ucrania podría tener no sólo en el país, sino en toda la comunidad mundial.

Excelencia, ¿con qué sentimientos afronta el tercer aniversario de la guerra total?

En primer lugar, con un sentimiento de gran gratitud a Dios por el hecho de que, a pesar de los tres años transcurridos desde la invasión del país más grande del mundo -porque Rusia ocupa alrededor del 11% del territorio terrestre-, seguimos existiendo como nación; nuestra lengua y nuestra cultura existen. Sentimos esta gratitud porque vemos que Dios nos ayuda, vemos que la oración da sus frutos. Muchos cristianos rezan por nosotros. El Santo Padre reza por nosotros y vemos que Dios escucha estas oraciones y viene en nuestra ayuda. Nuestros fieles han vivido estos tres años poniendo su esperanza en el Señor, que es el Rey de la Paz. Así lo demuestran también los temas a los que nuestros obispos latinos han dedicado cada año de guerra. El primer año de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia fue declarado Año de la Santa Cruz; los obispos aún no sabían que la guerra estaba a punto de comenzar. El segundo año se dedicó a la Divina Misericordia: pedimos a Dios que viniera en nuestra ayuda y detuviera esta guerra. El año 2024 se dedicó a San Miguel Arcángel. Este sentimiento de gran gratitud a Dios va acompañado también de otro de gran injusticia y, a veces, a decir verdad, de desesperación. Decenas de drones, a veces misiles balísticos, atacan nuestras ciudades casi todas las noches. Por ejemplo, anoche [ed. 18 de febrero] aquí en Kyiv oímos el ruido de drones que pasaban cerca del centro. Según nuestras noticias, el país fue atacado por 176 drones rusos. La gente está cansada porque cada noche oye el ruido de los drones y las explosiones provocadas por el derribo de la defensa antiaérea. Muchos tienen miedo, muchas familias tienen hijos; los despiertan, intentan esconderlos en las habitaciones más protegidas de sus pisos, a menudo en los cuartos de baño. Así, cada guerra es un gran dolor.

Ucrania no es un agresor. Es un país que se desarrolla pacíficamente y aspira a pertenecer a la familia de naciones europeas porque comparte los valores continentales. Hace unos días -no se habla tanto de esta estadística- nuestro presidente Zelensky habló de 46.000 soldados ucranianos muertos en esta guerra, más de 300.000 soldados heridos y decenas de miles de personas desaparecidas o encarceladas por Rusia. Incluso entre la población civil hay casi 10.000 muertos y unos 18.000 heridos. Tampoco se puede contar el número de civiles muertos en los territorios ocupados, por ejemplo, en Mariúpol. Rusia secuestró y deportó a 19.500 niños. Desde el comienzo de la guerra han muerto 600 niños ucranianos y 1.600 han resultado heridos de diversa consideración. Todas estas estadísticas inducen cada vez a la desesperación, pero luego, como hacen las personas creyentes, volvemos la mirada al Señor e intentamos seguir adelante.

¿Qué iniciativas organiza a nivel de la diócesis y de Cáritas-Spes, de la que es presidente, para conmemorar este día?

En primer lugar, quisiera mencionar el llamamiento que los obispos preparan para nuestros fieles con ocasión del tercer aniversario del comienzo de la guerra, el 24 de febrero. Como todos los demás obispos, ya lo he leído para proponer correcciones o añadidos. En este llamamiento, se recuerda que el Papa Francisco ha dedicado este año jubilar al tema de la esperanza. Los obispos subrayan que la nuestra está puesta siempre en el Señor, que no defrauda, y expresan su gratitud a los militares ucranianos que protegen nuestro país. Hay palabras de solidaridad para las familias de los militares, los ayudantes, los médicos, los heridos y para los ucranianos que se ven obligados a vivir en el extranjero. También mencionan con gratitud los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede y del Papa Francisco, que no se cansa de invitar al mundo a rezar por Ucrania. Los obispos piden que la jornada del 24 de febrero sea un día de intensa oración y ayuno. Los enfermos fueron llamados a unir sus sufrimientos al sufrimiento de Cristo y ofrecerlos por Ucrania. Todo ello por la conversión de los pecadores y la tan esperada paz justa.

En lo que respecta a Cáritas, el 24 de febrero es para nosotros un día laborable. Sin embargo, por la tarde, como somos una organización religiosa, nuestros trabajadores han organizado una oración conjunta por la paz en nuestro país junto con Cáritas de la Iglesia greco-católica. Esta oración tendrá lugar en la iglesia católica romana de San Nicolás, que para nosotros aquí en Kyiv es un lugar simbólico, ya que también es testigo de la guerra: al principio del conflicto se convirtió en almacén de los bienes humanitarios que llegaban a Ucrania desde distintas partes del mundo. Delante de la iglesia se descargaban camiones con ayuda que luego se llevaban a las ciudades destruidas. Sin embargo, hace unos días [ed. 20 de diciembre de 2024], unos misiles balísticos cayeron y explotaron a pocos metros del edificio, que resultó dañado: las históricas vidrieras quedaron destruidas. Por eso queremos celebrar una oración común por la paz en esta misma iglesia. Después, también queremos organizar una reunión en línea durante la cual los dirigentes de Cáritas Internationalis y Cáritas Europa puedan dirigirnos palabras de apoyo y podamos expresar nuestra gratitud por la ayuda que nos está llegando de todas las organizaciones Cáritas del mundo.

¿Cuáles son hoy los retos humanitarios más urgentes en Ucrania? ¿Y cómo intenta Cáritas-Spes ayudar a la gente a afrontar estos retos?

Cuando se produce una guerra o cualquier otra catástrofe, cualquier ayuda que se nos ocurra es útil. Con la ayuda de nuestros socios internacionales intentamos poner en marcha muchos proyectos en diversos campos. Ahora mismo tenemos unos 54 centros de ayuda repartidos por todo el país a través de los cuales intentamos distribuir alimentos, artículos de primera necesidad, productos de higiene; intentamos dar apoyo psicológico, ayudamos con vales para alimentos o medicinas. De manera especial, intentamos organizar vacaciones para los niños, tanto aquí en Ucrania como en el extranjero. En primer lugar, involucramos a los niños de familias de militares. Intentamos reparar las casas y pisos destruidos cerca de las zonas de combate, porque muchas familias siguen viviendo allí; algunas, que antes habían huido, ahora están regresando. Seguimos con los mismos proyectos que empezamos antes de la guerra: apoyo a los niños discapacitados abandonados durante la guerra, ayuda a los ancianos con grandes dificultades.

¿Continúa el apoyo o ha disminuido el de sus socios internacionales?

Ahora mismo trabajamos con más de 100 socios internacionales y desde el comienzo de la guerra hemos recibido unos 45 millones de euros para todos estos proyectos. Afortunadamente, la ayuda sigue llegando. Las organizaciones internacionales, y en primer lugar Cáritas en los países europeos y más allá, no nos han dejado solos desde el comienzo de la guerra. Su ayuda es para nosotros una expresión de la solidaridad de toda la Iglesia católica, que no sólo reza por nosotros, sino que también ayuda a nuestro pueblo, forzado a una situación muy difícil por la guerra. Sin embargo, en comparación con el comienzo de la guerra, esta ayuda está disminuyendo gradualmente. Este año tenemos previsto realizar proyectos por valor de unos 6 millones de euros. En años anteriores, en cambio, las cifras eran las siguientes: en 2022 casi 8 millones; en 2023 casi 15 millones y en 2024 casi 17 millones. Pero siempre estamos agradecidos por el coche que llega.

¿Qué mensaje le gustaría dirigir a los católicos de todo el mundo en el contexto de este triste aniversario?

Si hablamos de católicos, se presupone que se trata del pueblo creyente, por lo que quiero hacer hincapié en que debemos ser conscientes de que no se trata de una simple guerra: es otro intento del diablo de iniciar la Tercera Guerra Mundial. La guerra siempre trae muerte, dolor, sufrimiento, odio, injusticia y mucho pecado. El diablo espera una «cosecha abundante». Sólo los hombres de oración y de paz pueden detener esta guerra. Por eso, mi llamamiento, sobre todo ahora -cuando se habla tanto de paz y se han dado los primeros pasos para establecerla- es que reforcemos nuestra oración, porque no se trata sólo de la paz en Ucrania, sino también de la paz en todos los países europeos y en todo el mundo.