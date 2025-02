Arzobispo de Caracas: José Gregorio Hernández, modelo universal de esperanza

Monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas en Venezuela, comparte con los medios vaticanos el gran sentido de esperanza que despierta el anuncio de la aprobación de la canonización del beato José Gregorio Hernández: “La Iglesia reconoce sus virtudes, su gran fe en Dios y esa fe que se hace caridad operosa, operativa para los más necesitados”.

El beato José Gregorio Hernández Cisneros “es un hombre de servicio universal”, así lo definía el Papa Francisco en un video mensaje dirigido al pueblo venezolano en el 2021 con motivo de su beatificación. Y ahora ha aprobado los votos favorables de la Sesión Ordinaria de los Padres Cardenales y Obispos miembros del Dicasterio para la Causa de los Santos, que llevarán a la canonización del primer santo venezolano.

En conversación con los medios vaticanos, el arzobispo de Caracas -monseñor Raúl Biord Castillo- comparte el entusiasmo que ha despertado este anuncio en Venezuela y muchos otros lugares donde es venerado el “médico de los pobres”.

“El Papa Francisco le ha tomado un gran cariño a José Gregorio y de alguna manera lo ha propuesto como un modelo universal, ha reconocido su devoción universal, que se ha extendido en muchos lugares”, expresó monseñor Biord Castillo. “Le pedimos a Dios que le devuelva la salud a nuestro querido Papa Francisco para que continúe animando a la Iglesia con su palabra y su ejemplo”, aseguró el arzobispo venezolano.

¿Qué significa la cercana canonización del primer santo de Venezuela? ¿Cómo vive la Iglesia venezolana este momento?

Una gran alegría para Venezuela, para todos los venezolanos que viven en distintos países del mundo, pero también para muchos países latinoamericanos, de Centroamérica, de Norteamérica y de Europa que le tienen una gran devoción a José Gregorio Hernández. Estamos muy contentos por este regalo que nos ha hecho el Papa desde el Gemelli de aprobar la canonización de José Gregorio.

¿Quién es el laico José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres”? Una devoción extendida en el continente americano y europeo…

El beato José Gregorio Hernández. Muy pronto Santo es una persona ejemplar. Es un joven que nació en un pueblo de los Andes venezolanos llamado Isnotú en el estado de Trujillo. Huérfano de madre a muy corta edad, fue a estudiar a Caracas, se graduó de médico y fue a estudiar a las mejores universidades de Alemania, Francia y Estados Unidos. Aprendió, por lo tanto, esos idiomas. Se gradúa de médico y le ofrecen quedarse como profesor de medicina en Francia, pero regresa a Venezuela y funda la cátedra de Microbiología en la Universidad de Caracas. Crea el primer laboratorio, se dedica a la investigación para poder curar muchas enfermedades tropicales. En un cierto momento, cuando tenía tanta fama, decide entrar en la Cartuja de Farneta (Italia). Pero su salud no se lo permite. Luego regresa a Venezuela y sigue su trabajo entre los pobres, su trabajo de investigación. Por lo tanto, un médico investigador, profesor universitario, pero sobre todo un gran cristiano. La Iglesia reconoce sus virtudes, su gran fe en Dios y esa fe que se hace caridad operosa, operativa para los más necesitados.

“Es un hombre de servicio universal”, llama así el Papa Francisco al beato José Gregorio Hernández en un video mensaje que dirigió a Venezuela en el 2021. ¿Por qué el primer santo venezolano puede ser un testimonio de esperanza para un mundo marcado por la guerra, la violencia, las crisis migratorias, el hambre?

Yo creo que es un gran regalo para toda la Iglesia, la Iglesia universal, la canonización de José Gregorio Hernández. Es un santo que no solamente su devoción se restringe al lugar donde nació, sino que toda Venezuela y toda América está celebrando. Me llamaron ayer varios obispos, varias personas de distintas partes de América, del Norte, del centro y del sur, también de Europa y de otros continentes, donde veneran a José Gregorio Hernández, esa persona que es como la ternura de Dios, que intercede por la curación de tantas personas. Un motivo de esperanza para nosotros en Venezuela, que viviendo situaciones económicas difíciles, vemos como un muchachito nacido en un pueblo pequeño, en un pueblo pobre. A través de su estudio echó adelante. Aprendió, como decía, alemán, francés, inglés, italiano, aprendió latín, un hombre culto, un hombre, además que vivió una vida normal. Era un gran músico. Le gustaba tocar piano y violín. Le gustaba bailar. Él participaba en esta vida ordinaria, cotidiana, y un hombre que hizo de su vida una entrega a los demás. No se hacía pagar una tarifa única por sus consultas, sino que tenía una cajita, un monedero, y decía dejen unas monedas aquí por el pago de la consulta, y a los pobres que venían les decían pasen ahí y tomen lo que necesitan para comprar sus medicinas. Por lo tanto, un motivo de esperanza, porque aun desde los pueblitos más pequeños, aun desde todos los países que pasan situaciones, Dios da las gracias a través del bautismo para vivir una vida ejemplar. Una vida de santidad. Es motivo de esperanza para Venezuela y lo reconocemos todos como un gran venezolano.

En la reciente Exhortación Pastoral de los Obispos venezolanos, invitaban a ser constructores de esperanza, y mencionaba las angustias y temores sobre el futuro del país. Y afirman que la crisis en Venezuela no se ha superado. ¿Cuál es la realidad actual del país?

Bueno, la realidad la hemos descrito los obispos en los distintos comunicados y en la exhortación de la reciente Asamblea del Episcopado. Ciertamente, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, pero también quiere vivir construyendo la verdad, una paz y una justicia que broten del respeto de la libertad, del respeto de los derechos humanos y que se convierta, pues, en igualdad y que se convierta también en reconocimiento de los derechos personales y colectivos para que las personas podamos vivir en paz. Nosotros, los obispos, los sacerdotes, los agentes pastorales estamos viviendo este Jubileo como un año de mucha esperanza en todo lo que el Papa nos ha indicado en la Bula de convocatoria del Año jubilar en ese anuncio del perdón, en ese anuncio de la liberación de los presos y en ese acompañamiento a los jóvenes, a los migrantes y a los pobres, sobre todo al momento de Esperanza, donde la canonización de José Gregorio Hernández, que será anunciada en un Consistorio que será convocado cuando el Papa pueda hacerlo, será para nosotros un motivo de redoblar nuestro compromiso de acompañar al pueblo en sus necesidades.

Muchos devotos piden principalmente al doctor José Gregorio Hernández por su intercesión, por el don de la salud. Seguramente muchos están pidiendo ahora también por la pronta recuperación del papa Francisco...

Así es, así es. El Papa Francisco le ha tomado un gran cariño a José Gregorio y de alguna manera lo ha propuesto como un modelo universal, ha reconocido su devoción universal, que se ha extendido en muchos lugares. Y José Gregorio, que la ha logrado, la por su intercesión la curación de muchos enfermos. Le pedimos a Dios que le devuelva la salud a nuestro querido Papa Francisco para que continúe animando a la Iglesia con su palabra y su ejemplo.