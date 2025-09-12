Was Sie alles bei uns bestellen können

Sie hätten gern ein Bildchen von Papst Leo XIV.? Oder eine Ausgabe des italienischen „Osservatore Romano“ vom Tag seiner Wahl?

Lesen Sie auch 09/06/2025 Bildchen von Papst Leo XIV.: Bei uns bestellen Nicht nur die offiziellen Bildchen mit Konterfei und Unterschrift des neuen Papstes Leo XIV., sondern auch die Sonderausgaben des Osservatore Romano zum „Habemus Papam“ und mit der ...

Dann sind Sie bei uns richtig! Der Verein der Freunde von Radio Vatikan, der unsere redaktionelle Arbeit auf vielerlei Weise unterstützt, hält Zeitungsausgaben vom 8. Mai, dem Tag der Wahl des neuen Papstes, für Sie vorrätig. Und auch Bildchen des neuen Papstes können Sie von unserem Freunde-Verein bekommen: zum einen in einer Fassung, in der auch Leos Wappen abgebildet ist, zum anderen sein offizielles Porträt in Kleinformat. Zusätzlich haben wir für Sie auch ein Poster des neuen Papstes im Format A4.



Darüber hinaus bieten wir Ihnen über unseren „Verein der Freunde von Radio Vatikan“ auch Erinnerungen an den im April verstorbenen Papst Franziskus an: ein Sterbebildchen des argentinischen Papstes, oder eine Ausgabe des italienischen „Osservatore Romano“ mit der Meldung von Franziskus‘ Tod. Zu unserem deutschen Papst Benedikt XVI., der Ende 2022 verstorben ist, bieten wir gleichfalls Sterbebildchen und „Osservatore Romano“-Ausgaben an. Für alle genannten „Osservatore“-Ausgaben gilt im übrigen, dass wir nicht nur die italienische, sondern auch jeweils die deutschsprachige Ausgabe für Sie bereithalten.

Papstbildchen, „Osservatore“-Ausgaben und Rosenkränze

Zum Heiligen Jahr 2025 bieten wir Ihnen außerdem Rosenkränze, die von Leo XIV. gesegnet worden sind. Was auch immer Sie bei uns bestellen – wir stellen Sie gern zufrieden und bitten dabei um eine Spende für unsere redaktionelle Arbeit im Dienst des Heiligen Vaters.



Um einen oder mehrere Artikel zu erhalten, schicken Sie bitte - unter GENAUER ANGABE der Artikel, die Sie zu erhalten wünschen - einen frankierten und an Sie selbst adressierten Rückumschlag an:



Radio Vatikan

Olbarg 2

D-24145 Kiel.



WICHTIG: Bitte schreiben Sie genau dazu, welche Artikel Sie erhalten möchten. Bei Fragen können Sie unseren Verein unter cd@radiovatikan.de erreichen. Bestellungen können auf diesem Weg allerdings nicht entgegengenommen werden, da unsere Freunde die Artikel nur bei Zusendung des besagten Rückumschlags verschicken können.



Bis zu drei gewünschten Bildchen machen Sie den Rückumschlag bitte mit 95-Cent-, für größere Mengen mit 180-Cent-Briefmarke frei. Unsere Freunde aus Österreich und der Schweiz sind allerdings gebeten, KEINE Briefmarken auf den Rückumschlag zu kleben, sondern lieber eine Spende für den Verein beizulegen, die nicht nur die Produktionskosten, sondern auch das Rückporto berücksichtigt. Gleiches gilt für die Bestellung der Vatikanzeitung. Die Bestellung mehrerer Artikel darf gerne mit einer großzügigeren Spende bedacht werden.



Grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine Spende, die der Arbeit von Radio Vatikan zugutekommt, und sagen Ihnen schon einmal ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“



(vatican news)

