USA: Vizepräsident besucht katholische Schule nach tödlicher Schießerei
Wie das Büro des Vizepräsidenten mitteilte, werden JD Vance und seine Frau Usha am Dienstag in Minneapolis eintreffen, um den Opfern der Schießerei vom 27. August zu gedenken. Geplant ist die Teilnahme an einer katholischen Gedenkliturgie sowie „eine Reihe von privaten Treffen“, bei denen die Second Family den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl bekunden will.
Was war geschehen?
Bei der Schießerei in der Annunciation Catholic Church hatte der mutmaßliche Täter Robin Westman, der früher den Vornamen Robert trug, zwei Kinder erschossen: den achtjährigen Fletcher Merkel und die zehnjährige Harper Moyski. 21 weitere Menschen wurden verletzt, ehe der Täter sich das Leben nahm.
Papst Leo XIV. hatte unmittelbar nach der Tragödie den Familien sein Mitgefühl ausgedrückt. In einer Erklärung betete er für die Opfer und sprach von der „Pandemie der Waffengewalt“, die ein Ende finden müsse.
Vance, seit Januar 2025 im Amt, ist erst der zweite Katholik in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der das Amt des Vizepräsidenten bekleidet. Sein Besuch in Minneapolis gilt als wichtiges Zeichen der Nähe zu den betroffenen Familien und zur katholischen Gemeinde, die durch die Gewalttat erschüttert ist.
(ovs - mg)
