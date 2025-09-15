UN verurteilt Massaker in Haiti: „Die Autorität des Staates bricht zusammen“
Wie die NGO „Collectif Défenseurs Plus“ berichtet, handelte es sich bei dem Überfall um einen Racheakt für den Tod des Bandenführers „Vladimir“, der bei einem Schusswechsel mit den Sicherheitskräften getötet worden war. Die „wahllosen Exekutionen“ spiegelten eine „Logik barbarischer Rache“ wider, die von den haitianischen Behörden geduldet werde, so die Organisation. Die Gewalt breite sich zudem in weiteren Regionen des Landes aus.
In einer Erklärung, die durch seinen Sprecher Stéphane Dujarric verbreitet wurde, drückte Guterres den Familien der Opfer sein „aufrichtiges Beileid“ aus und forderte die haitianischen Behörden auf, für Gerechtigkeit zu sorgen. Dujarric erklärte, der Generalsekretär sei „alarmiert“ über das Ausmaß der Gewalt in Haiti und rief die Mitgliedstaaten dazu auf, die Unterstützung für die multinationale Sicherheitsunterstützungsmission zu beschleunigen. Diese Mission soll die haitianische Nationalpolizei bei der Wiederherstellung der Ordnung unterstützen.
Erst vor zwei Wochen hatte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat ein düsteres Bild der Lage gezeichnet. Er warnte, dass die „Autorität des Staates zusammenbricht“, während bewaffnete Gruppen ihre Kontrolle über die Hauptstadt Port-au-Prince und die umliegenden Gebiete weiter ausbauen. Die anhaltende Gewalt zwinge Tausende von Familien zur Flucht und mache das tägliche Leben nahezu unmöglich. Der jüngste Angriff unterstreicht die Dringlichkeit der Situation und die Hilflosigkeit der haitianischen Regierung gegenüber den mächtigen Banden.
(sir - mg)
