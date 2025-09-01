Ukraine: Bischöfe rufen Jugendliche zur Hoffnung auf

Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine haben die römisch-katholischen Bischöfe des Landes die Gläubigen in einem Hirtenbrief zur Hoffnung ermutigt. „Wir dürfen den Versuchungen der Traurigkeit und Verzweiflung nicht nachgeben“, schreiben die Bischöfe in dem Pastoralschreiben zur 9. Bildungswoche, die vom 1. bis 7. September stattfindet und mit dem Schulbeginn zusammenfällt.

Lesen Sie auch 03/08/2025 Papst Leo: Wir sind den jungen Menschen in Gaza und Ukraine nahe Viele junge Menschen konnten nicht am Jugend-Jubiläum teilnehmen, weil sie in Ländern leben, die „durch den Krieg mit Blut getränkt sind“. Daran erinnerte Papst Leo XIV. an diesem ...

Der Brief richtet sich besonders an junge Menschen, deren Leben durch den Krieg geprägt ist. Die Bischöfe erkennen an, dass das Leben „schwierig“ ist und von „Angst und Unsicherheit über die Zukunft“ geprägt sei. Sie betonen, dass der Krieg nicht nur Gebiete, sondern auch die Seelen „gnadenlos zerstört“. Die Jugendlichen könnten sich in ihrem Glauben „allein und verlassen“ fühlen. „Doch dem ist nicht so. Der Herr ist nahe, er geht mit uns, und er ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung, unsere Stärke und unsere volle“, heißt es in dem Schreiben.

Beispiel des Heiligen Pier Giorgio Frassati

Als Vorbild für die jungen Menschen führen die Bischöfe den seligen Pier Giorgio Frassati an, der am 7. September heiliggesprochen wird. Sie zitieren ihn mit den Worten: „Der Glaube ist der einzige Anker des Heils. An ihm muss man sich festklammern: Ohne ihn, was wäre unser ganzes Leben? Nichts oder besser gesagt, es wäre nutzlos vergeudet.“

Die Bischöfe weisen auch auf das Leid in den Familien hin. Viele hätten Angehörige verloren oder kümmerten sich um Verwandte, die von der Front „geistig und körperlich verwundet“ zurückgekehrt seien. Trotz dieser dramatischen Lage rufen sie die jungen Menschen dazu auf, weiter zu „leben“ und „unermüdlich das Licht Gottes in dieser Finsternis des Bösen zu suchen und selbst Sein Licht zu sein.“

(sir - mg)