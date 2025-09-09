Südsudan: Katholische Uni auf Wachstumskurs

Zwei Frauen warten im Februar 2023 in Juba auf den damaligen Papst Franziskus - Archivbild

Der scheidende Vizekanzler der Katholischen Universität des Südsudan hat sich optimistisch zur Zukunft der Einrichtung geäußert. In den zwölf Jahren ihres Bestehens sei die Zahl der Studiengänge von drei auf 14 geklettert.

Lesen Sie auch 06/09/2025 Südsudan: Bischof fordert sichere Zonen für Jugendliche Der südsudanesische Bischof von Tombura-Yambio prangert die hohe Kriminalität der vielen Jugendbanden in seinem Land an. In einem Schreiben an die katholische Nachrichtenagentur ...

Außerdem gebe es zusätzlich zu den anfänglichen Studienzentren in Juba und Wau jetzt drei weitere in anderen Städten des Landes. Das sagte der Kirchenrechtler Mathew Pagan bei der Amtseinführung seines Nachfolgers als Vizekanzler Anfang September in der Hauptstadt Juba.

Die Katholische Uni des Südsudan nahm im November 2013 nur einen Monat vor Ausbruch des Bürgerkriegs ihre Arbeit auf. Es dauerte drei Jahre, bis ihre Studienprogramme staatlich anerkannt waren. Begonnen habe man in „Bambus-Strukturen“, wie Pagan erinnerte; doch habe sich erwiesen, dass in der Kirche alles damit anfange, dass man im Kreis unter einem Baum sitze, um dann zu wachsen und sich zu entwickeln.

„Stellen Sie sich mal vor, wo wir in zwanzig Jahren stehen werden“

„Stellen Sie sich mal vor, wo wir in zwanzig Jahren stehen werden“, so Pagan: „Es wird weiterhin Großes geschehen, weil Gott uns die Kraft dazu gegeben hat“.

Zu den Studiengängen der Universität zählen Friedens- und Konfliktstudien, Jura, Umwelt- sowie Medienwissenschaften. Die Uni verfügt auch über ein „Frauen-Leadership-Zentrum“.

(aciafrica – sk)