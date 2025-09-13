Polen: Kirchenführer rufen zu „Mut zum Frieden“ auf

Inmitten globaler Konflikte haben hochrangige Kirchenführer aus aller Welt anlässlich des 12. Konzils von Gnesen zu mutigem Handeln für den Frieden aufgerufen. Das viertägige Treffen, das vom 11. bis 14. September stattfand, versammelte unter dem Motto „Der Mut zum Frieden. Christen gemeinsam für die Zukunft Europas“ Prälaten aus von Krieg zerrütteten Regionen wie der Ukraine und dem Heiligen Land.

Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, entschuldigte sich in einer Videobotschaft für seine Abwesenheit und betonte seine Anwesenheitspflicht im Heiligen Land: „Der Vater muss präsent sein..., wenn die Familie in Gefahr ist.“ Er hob hervor, dass er nicht nur die physische Zerstörung im Krieg besorgt sehe, sondern vor allem die „Verwüstung der Beziehungen unter den Völkern“ und den „Hass, den dieser Krieg geschaffen hat.“ In Anbetracht des baldigen zweiten Jahrestages des Israel-Hamas-Krieges rief er religiöse Institutionen dazu auf, „eine andere Erzählung aufzubauen“, die auf Respekt und dem Grundsatz basiere, „dass wir alle nach dem Bild Gottes geschaffen sind.“

Ruf nach Frieden

Die Organisatoren des Gipfels, der in der Wiege des polnischen Staates stattfand, erinnerten an das historische Konzil des Jahres 1000, bei dem der deutsche Kaiser Otto III. das gerade entstandene Polen friedlich in die europäische Landkarte aufnehmen wollte. Heute sei der Ruf nach Frieden angesichts neuer Aggressionen wieder hochaktuell. Der polnische Präsident Karol Nawrocki erklärte in einem Brief an die Teilnehmer, dass „Frieden möglich ist, und weil er möglich ist, ist Frieden eine Verpflichtung.“

Der Primas von Polen, Erzbischof Wojciech Polak, eröffnete den Gipfel unter dem Eindruck eines jüngsten Einflugs russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. Er betonte, dass „Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern ein universeller Wert und eine Pflicht, die in Gott selbst verwurzelt ist.“ Er fügte hinzu, dass Frieden im Herzen beginne und „man nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Sprache verletzen und töten“ könne.

Auch Papst Leo XIV. schickte eine Botschaft, in der er mahnte, „Spaltungen... nicht aufrechtzuerhalten oder zu vertiefen“, sondern sie „mutig zu überwinden – in Wahrheit, Gerechtigkeit und evangelischer Liebe.“

Ein Appell für Frieden aus Afrika und der Ukraine

Die Versammlung hörte auch die Stimmen von Kirchenvertretern aus anderen Konfliktregionen. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, Erzbischof von Kinshasa, berichtete über seine Friedensinitiativen im Kongo. Er betonte, dass der Glaube unerlässlich sei, selbst wenn es sich anfühle, „als würden wir in der Wüste predigen.“ Er blieb zuversichtlich: „Wir werden weitermachen, und der Frieden wird letztendlich siegen. Denn Gott hat uns geschaffen, um in Frieden zu leben, nicht um in ständigem Krieg zu leben.“

Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk von Kyiv-Halytsch betonte, dass „wahrer Frieden nichts mit Pazifismus zu tun hat“ und dass er „immer mit Wahrheit und Gerechtigkeit verbunden ist.“ Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Russland zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Gegenüber OSV News erklärte er, die Ukraine verteidige sich, benötige aber weiterhin globale Solidarität. Shevchuk unterstrich, dass die ukrainische Nation „kein Territorium, sondern eine Nation“ sei und dass „Frieden ein Raum der Würde und des Lebens“ sei, der nicht durch Gebietsabtretungen erreicht werde.

Der Gipfel in Gnesen endete mit dem Aufruf, mutig für den Frieden einzustehen und daran zu glauben, dass er trotz aller Widerstände möglich ist. In seiner Botschaft fasste Kardinal Pizzaballa die Hoffnung der Versammlung zusammen: „Mein Wunsch, mein Gebet... ist es, ein wichtiger Baustein in diesem Gebäude zu sein, das wir bauen wollen, wo Menschen sich versammeln können, wo Beziehungen aufgebaut werden, die auf gegenseitigem Respekt und dem Wunsch nach Gutem basieren.“

(ucan - mg)