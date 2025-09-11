Polen: Ökumenische Versammlung für den Frieden

In Gnesen (Gniezno) findet derzeit die zwölfte ökumenische Versammlung für den Frieden statt. Unter den Teilnehmenden ist auch Kurienkardinal Michael Czerny.

Der Primas von Polen, Erzbischof Wojciech Polak, führt den Vorsitz bei den Debatten und Workshops. Er bekräftigte bei der Vorstellung der Initiative, dass das Thema Frieden „uns alle betrifft“. Jeder Christ sei „aufgerufen, ihn zu erflehen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, die dorthin führen“.

In Gnesen werde nicht nur über „einen Frieden diskutiert, der in der Nichtkriegführung oder der Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichts besteht“. Stattdessen gehe es um „eine Realität, die auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedene Weise in den einzelnen Bereichen des menschlichen Lebens aufgebaut werden muss“.

Der Präsident musste absagen

Die rund tausend Teilnehmer der Versammlung aus verschiedenen Ländern wollen besonders für den Frieden in Europa und in der Welt beten. Angesichts des Eindringens russischer Drohnen in polnisches Staatsgebiet musste der polnische Präsident Karol Nawrocki seine Zusage für das Treffen von Gnesen wieder zurückziehen. Die Versammlung hat sich zum Ziel gesetzt, „die Christen Polens und ganz Europas im Anliegen des Friedens zusammenzubringen“.

