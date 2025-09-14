Due Ukraine nach einem russischen Dronenangriff (Agentur-Archivbild, 2024)

Österreich/Ukraine: Priester bringt Fußbälle ins Kriegsgebiet

Der burgenländische Pfarrer von Bocksdorf und Olbendorf, Zdravko Gasparic, ist wieder in der Ukraine unterwegs gewesen, um Kindern und Jugendlichen vor Ort eine kleine Freude zu bereiten. Nachdem er bereits im vergangenen Mai mehr als 250 Fußballtrikots im Gepäck hatte, waren es jetzt vor allem zahlreiche Fußbälle und Fußballschuhe, die er verteilen konnte. Gasparic spielt seit Jahren für die österreichische Priesternationalmannschaft und wird von dieser auch bei seiner Hilfsaktion unterstützt.

Via Aussendung des Priesternationalteams teilte Pfarrer Gasparic mit: „Diese Kinder sind genauso wie die österreichischen und sie lieben Fußball. Allerdings unterscheidet sie, dass alle unter dem furchtbaren Krieg leiden." Er hoffe sehr, dass die jungen Ukrainer mit Fußball etwas Ablenkung davon finden. Zugleich dankte der Pfarrer den vielen Menschen, die seinem Spendenaufruf Folge leisteten und die Hilfsaktion erst möglich machten. (kap - sst)