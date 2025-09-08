Suche

Die zwei Säulen des Regimes in Managua: Präsident Daniel Ortega und seine Vizepräsidentin und Frau Rosario Murillo 
Nicaragua: Bislang mindestens 261 Kirchenleute ausgewiesen

Mindestens 261 Kirchenleute sind auf Beschluss der Regierung unter Präsident Daniel Ortega aus Nicaragua ausgewiesen worden. Das berichtet die Organisation „Colectivo Nicaragua Nunca Más“.

Die Liste wurde von der Menschenrechts-NGO jetzt in einem Bericht mit dem Titel „Fe bajo fuego” veröffentlicht und von der Nachrichtenagentur Efe aufgegriffen. An ihrer Spitze stehen der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, sowie die Bischöfe Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos und Isidoro del Carmen Mora Ortega.

Auch der Nuntius wurde des Landes verwiesen

Das Dokument erinnert auch an die „Ausweisung des Apostolischen Nuntius, Monsignore Waldemar Stanisław Sommertag, im März 2022“ und an die Ausweisung von etwa 140 Priestern aus verschiedenen Diözesen Nicaraguas. Die Liste umfasst auch mehr als 90 Ordensschwestern sowie etwa ein Dutzend Seminaristen und drei Diakone.


 

Die NGO erinnert außerdem an die Schließung von 5.609 gemeinnützigen Vereinigungen zwischen 2018 und 2025, darunter 1.294 religiöse Vereinigungen. Auch 54 Medien, darunter 22 religiöse Fernseh- und Radiosender, mussten ihre Tätigkeit einstellen. Die Maßnahmen betrafen gleichzeitig auch andere Konfessionen, insbesondere evangelikale Pastoren und Gemeindeleiter.

(vatican news – sk)
 

08. September 2025, 15:11
