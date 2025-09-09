Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Szene aus Syrien Szene aus Syrien  (AFP or licensors)
Welt

Nahost: Überlebenswille der Orient-Christen vorbildhaft

Der für Österreich zuständige orthodoxe Metropolit Isaak (Barakat) hat zur mehr Solidarität mit den christlichen Gläubigen im Nahen Osten aufgerufen. Ihre Kirchen seien „uralt“, aber ihre Zukunft bedroht.

Das schreibt der Metropolit in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Information Christlicher Orient". „In einer Zeit, in der Leid, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit viele Menschen im Nahen Osten und darüber hinaus erschüttern, dürfen wir die Stimme der christlichen Solidarität nicht verstummen lassen", so der orthodoxe Kirchenmann.

Den Überlebenswillen und die Glaubenstreue der Orient-Christen unter schwierigsten Bedingungen bezeichnete der Metropolit als vorbildhaft. Isaak (Barakat) steht der Erzdiözese von Deutschland und Mitteleuropa des orthodoxen Patriarchats von Antiochien vor, zu der auch Österreich gehört. Sein Amtssitz ist in Köln.

„Ihre Kirchen sind uralt und doch sind ihre Existenz und ihre Zukunft vielerorts bedroht“

(kap – gs)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
09. September 2025, 11:03
Hier hören Sie den Podcast
Hier hören Sie den Podcast
Angelus
Angelus
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
Gebete
Gebete
Dein Beitrag zu einer großen Mission Dein Beitrag zu einer großen Mission