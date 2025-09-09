Nahost: Überlebenswille der Orient-Christen vorbildhaft
Das schreibt der Metropolit in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Information Christlicher Orient". „In einer Zeit, in der Leid, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit viele Menschen im Nahen Osten und darüber hinaus erschüttern, dürfen wir die Stimme der christlichen Solidarität nicht verstummen lassen", so der orthodoxe Kirchenmann.
Den Überlebenswillen und die Glaubenstreue der Orient-Christen unter schwierigsten Bedingungen bezeichnete der Metropolit als vorbildhaft. Isaak (Barakat) steht der Erzdiözese von Deutschland und Mitteleuropa des orthodoxen Patriarchats von Antiochien vor, zu der auch Österreich gehört. Sein Amtssitz ist in Köln.
(kap – gs)
