Malawi: Katholische Kirche ruft zu Wahlbeteiligung auf

Die Zukunft des Landes sei von den Entscheidungen der Wähler abhängig, heißt es in einer Erklärung der Katholischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (CCJP), die von der Bischofskonferenz von Malawi, der Conference of Catholic Bishops (MCCB), am 13. September veröffentlicht wurde. Diesen Dienstag (16. September) wird eine neue Regierung gewählt.

Die Bischöfe des Landes appellieren an die Bevölkerung, aktiv die eigene Stimme einzubringen: „Die Katholische Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (CCJP) unter der Bischofskonferenz von Malawi (MCCB) ruft alle Malawier auf, ihre Pflicht vor Gott treu auszuüben, indem sie mit Mut abstimmen“, heißt es in der zweiseitigen Erklärung.

„Überprüfen Sie, ob die Programme eine echte, praktische und wahrheitsgetreue Politik enthalten, die die Bedürfnisse der Menschen adressiert und dazu beiträgt, unser Land von den Ketten der Armut zu befreien“

Jeder solle sich mit den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien befassen. „Überprüfen Sie, ob die Programme eine echte, praktische und wahrheitsgetreue Politik enthalten, die die Bedürfnisse der Menschen adressiert und dazu beiträgt, unser Land von den Ketten der Armut zu befreien", heißt es in der Erklärung.

Mit Blick auf im Jahr 2019 aufgedeckten Wahlbetrugsversuch warnen die Bischöfe vor einem möglichen Einfluss durch Korruption und Stimmenkauf. Sie betonen, dass auch Ethnizität oder Religion keine Rolle bei der Entscheidung spielen dürften. Auf dieser Grundlage zu wählen würde die „Wahlglaubwürdigkeit untergraben und die nationale Einheit zerstören“.

Hintergrund

Vor dem Hintergrund erheblicher politischer, wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen wächst die Unzufriedenheit im Land. Etwa 76 Prozent sprachen sich laut Afrobarometer für einen Kurswechsel aus. Daher herrschte vor der Wahl eine starke Wechselstimmung im Land.

Die Wahl in Malawi könnte am Wahltag (16. September) noch nicht abgeschlossen sein. Nach einer Wahlrechtsänderung muss ein Kandidat eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreichen, um die Wahl für sich entscheiden zu können. Erreicht keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit, kommt es innerhalb von 30 Tagen zu einer Stichwahl der beiden stärksten Kandidaten.

(aci africa/Konrad-Adenauer-Stiftung - lyk)