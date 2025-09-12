USA: Gebet für ermordeten Aktivisten

Nach dem Mord am konservativen Aktivisten Charlie Kirk rufen katholische Bischöfe und Amtsträger zum Gebet auf. Der 31-jährige Kirk ist am Mittwoch während einer Veranstaltung in Utah erschossen worden.

Lesen Sie auch 25/08/2025 USA: Bischof kritisiert neues Abschiebegefängnis Nebraskas Gouverneur Jim Pillen will eine bisherige offene Vollzugsanstalt in ein Abschiebegefängnis umwandeln. Die katholische Kirche mahnt die Einhaltung der Grundrechte der ...

Bischof Oscar A. Solis aus Salt Lake City sagte in einer Erklärung gegenüber OSV News: „Mein Mitgefühl gilt der Familie von Charlie Kirk.“ Er werde für die Ruhe seiner Seele beten. „Ich bete auch für alle Betroffenen, insbesondere für diejenigen, die bei der Veranstaltung auf dem Campus anwesend waren, für die vielen Menschen, die Herrn Kirk bewunderten, und ganz besonders für seine Familie.“

Gleichzeitig erklärte der Bischof aber auch, „für alle Opfer von Waffengewalt im Laufe der Jahre und ihre Familien“ zu beten. „Es ist erschreckend, dass solche sinnlosen Gewalttaten weiterhin vorkommen“, sagte er. „Es scheint, als habe unsere Gesellschaft das Bewusstsein für die Heiligkeit des Lebens verloren, und ich bete dafür, dass unsere Regierung geeignete Maßnahmen ergreift, um diese schrecklichen Verbrechen zu stoppen.“

(AFP or licensors)

„Das Bewusstsein für die Heiligkeit des Lebens verloren“

Vizepräsident J.D. Vance und Gouverneur Gavin Newsom von Kalifornien, beide Katholiken, gehörten zu den ersten Politikern beider Parteien, die in den sozialen Medien reagierten und jeweils zum Gebet aufriefen und politische Gewalt verurteilten. Der ehemalige Präsident Joe Biden, ebenfalls Katholik, schrieb auf X: „In unserem Land gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Sie muss jetzt ein Ende haben.“

Der Rechtspopulist Kirk war ein überzeugter Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Er wurde in den Hals geschossen, angeblich von einem Scharfschützen aus einem Gebäude auf dem Campus. Wie der US-Präsident am Freitag selbst im Sender Fox News bekannt gab, sei der mutmaßliche Täter mitterweile gefasst worden. Trump zufolge soll eine dem Festgenommenen nahestehende Person den Verdächtigen angezeigt haben und die Fahnder somit auf die richtige Spur gebracht haben. In einer ersten Reaktion hatte Trump die „Rhetorik“ von „Linksradikalen“ „direkt verantwortlich für den Terrorismus“ gemacht.

(osv – sk)

