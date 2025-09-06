Kenia: „Weibliche Impulse in Theologie und Kirche umsetzen“

Die „Weisheit der Frauen“ sollte sich in Afrika stärker in Theologie, Lehre und kirchlichem Leben niederschlagen. Dafür hat der Rektor des „Hekima University College“ (HUC) in Kenias Hauptstadt Nairobi geworben. Dort fand ein Theologinnen-Kongress statt. Ko-Organisatorin Schwester Mumbi nimmt großes Interesse unter Theologinnen wahr.

Pater Marcel Uwineza forderte die Teilnehmenden der fünftägigen Konferenz (2.-6. September) dazu auf, die dort gewonnenen Erkenntnisse in kirchliche Ausbildungsprogramme einfließen zu lassen. Sie müssten ihren Weg „in Klassenzimmer, Seminare, Universitäten und Ausbildungsprogramme der Pfarreien finden“, wo die nächsten Führungskräfte in Kirche und Gesellschaft ausgebildet würden.

Von der Konferenz zum Lehrplan

„Wenn die Kirche wirklich synodal und inklusiv sein soll, dann muss die nächste Generation von Priestern, Ordensleuten, Katecheten und Laienführern durch eine Theologie geprägt sein, die die Weisheit der Frauen einbezieht“, führte der aus Ruanda stammende Jesuit aus. Erkenntnisse sollten konkret umgesetzt werden - „von der Konferenz zum Lehrplan“ und „von der Reflexion zur pastoralen Aktion“. Auch ermutigte er zum Bilden von Netzwerken von Theologinnen in ganz Afrika und darüber hinaus.

Afrikanische Theologinnen könnten wichtige Impulse für Frauen und deren Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft geben. Davon zeigte sich die Ko-Organisatorin der Konferenz, Schwester Mumbi Kigutha von den „Sisters of the Precious Blood“ (CPPS), in einem Interview von Aciafrica am Rande der Konferenz überzeugt. Die Ordensfrau sieht Afrika „an einem einzigartigen Scheideweg im Leben der Kirche“. Trotz enormen Wachstums der Kirche in Afrika, wo „etwa 20 Prozent aller Katholiken weltweit“ versammelt seien, sei der Beitrag von Frauen dort „nach wie vor begrenzt“, bedauerte sie.

Vitalität der Kirche

„In zu vielen Diözesen schränken Bräuche, Vorschriften oder eine schlechte Ausbildung die Stimme der Frauen immer noch ein. Und wenn die Stimmen der Frauen zum Schweigen gebracht werden, wird die Kirche nicht stärker. Sie wird schwächer. Sie verliert an Vitalität. Sie verliert an Fortschritt“, betonte Sr. Mumbi. In diesem Kontext habe die Theologinnen-Konferenz eine wichtige Funktion. Die erste Ausgabe 2024 habe bereits „sehr gute Resonanz und Ergebnisse“ erzielt.

Die Zweite Afrikanische Theologinnenkonferenz 2025 fand diese Woche unter dem Titel „Synodalität in Aktion: Aufkommende Ekklesiologien, Vitalität von Frauen und unterscheidende Führung für das 21. Jahrhundert“ in Nairobi statt. Sie wurde von der HUC-Uni in Zusammenarbeit mit dem Ordensfrauen-Netzwerk „Watawa wa Taa“ („Consecrated Women of Light“) organisiert, deren Direktorin Sr. Mumbi Kigutha ist.





(aciafrica – pr)

