Kasachstan bereitet weiteren Religionsgipfel vor

Astana bereitet sich auf den achten Kongress der Welt- und Traditionsreligionen vor. Er findet am 17. und 18. September 2025 in der Hauptstadt statt. Papst Franziskus hatte 2022 am siebten Kongress in Astana teilgenommen. Nach Angaben des vatikanischen Nachrichtendienstes Fides ist auch die Nuntiatur in Kasachstan bei der Organisation des diesjährigen Treffens wieder eingebunden.

Im Mittelpunkt stand das Thema demnach bei einem Treffen zwischen Vizeaußenminister Arman Isetov und dem Apostolischen Nuntius in Kasachstan, Erzbischof George Panamthundil. Das Außenministerium erklärte, die Begegnung habe „erneut die herzliche und fruchtbare Natur der Beziehungen zwischen Kasachstan und dem Heiligen Stuhl bestätigt, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und dem Wunsch nach einem konstruktiven Dialog basieren“.

Die Regierung Kasachstans betonte, der Kongress habe sich „bereits zu einer Plattform entwickelt, auf der die Kirche gemeinsam mit Vertretern verschiedener religiöser Traditionen der Welt den Wert von Frieden, gegenseitigem Verständnis und Harmonie bezeugt“. Zugleich dankte sie dem Heiligen Stuhl „für die kontinuierliche und aktive Teilnahme am Leben des Kongresses“.

Wissenschaftliche Kooperationen

Neben den Vorbereitungen für den Kongress sprachen Nuntius und Vizeaußenminister über wissenschaftliche Kooperationen mit vatikanischen Institutionen. Hervorgehoben wurde „der Erfolg der Projekte zwischen dem R.B.-Suleimenov-Institut für Orientalistik und der Vatikanischen Bibliothek und dem Apostolischen Archiv, ein wichtiges Zeugnis dafür, dass Forschung und Bewahrung des spirituellen Erbes Wissenschaftler und Gläubige beider Seiten vereinen“.

Auch medizinische Projekte kamen zur Sprache. Besonders betont wurde das Interesse, mit dem Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom gemeinsame Vorhaben „im Bereich der pädiatrischen Neurologie und Epileptologie“ zu entwickeln.

