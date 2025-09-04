Kasachstan bereitet weiteren Religionsgipfel vor
Im Mittelpunkt stand das Thema demnach bei einem Treffen zwischen Vizeaußenminister Arman Isetov und dem Apostolischen Nuntius in Kasachstan, Erzbischof George Panamthundil. Das Außenministerium erklärte, die Begegnung habe „erneut die herzliche und fruchtbare Natur der Beziehungen zwischen Kasachstan und dem Heiligen Stuhl bestätigt, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und dem Wunsch nach einem konstruktiven Dialog basieren“.
Die Regierung Kasachstans betonte, der Kongress habe sich „bereits zu einer Plattform entwickelt, auf der die Kirche gemeinsam mit Vertretern verschiedener religiöser Traditionen der Welt den Wert von Frieden, gegenseitigem Verständnis und Harmonie bezeugt“. Zugleich dankte sie dem Heiligen Stuhl „für die kontinuierliche und aktive Teilnahme am Leben des Kongresses“.
Wissenschaftliche Kooperationen
Neben den Vorbereitungen für den Kongress sprachen Nuntius und Vizeaußenminister über wissenschaftliche Kooperationen mit vatikanischen Institutionen. Hervorgehoben wurde „der Erfolg der Projekte zwischen dem R.B.-Suleimenov-Institut für Orientalistik und der Vatikanischen Bibliothek und dem Apostolischen Archiv, ein wichtiges Zeugnis dafür, dass Forschung und Bewahrung des spirituellen Erbes Wissenschaftler und Gläubige beider Seiten vereinen“.
Auch medizinische Projekte kamen zur Sprache. Besonders betont wurde das Interesse, mit dem Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom gemeinsame Vorhaben „im Bereich der pädiatrischen Neurologie und Epileptologie“ zu entwickeln.
(fides - gs)
