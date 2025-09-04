Italien: Zuppi warnt vor Logik der Stärke zwischen Staaten
Zuppi hob hervor, dass ohne gemeinsame Mechanismen zur Konfliktlösung nur „die Logik der Stärke“ bleibe. Diese sei „geometrisch und exponentiell“, so der Kardinal: Wer nicht stark genug sei, müsse stärker als der Gegner werden – mit der Folge von Aufrüstung und Zuspitzung. Außerdem fordert er, Religion dürfe Gewalt nicht rechtfertigen. Religionen sollten „ein Grund für Frieden sein. Das ist sehr wichtig“, sagte der Kardinal.
Papst Franziskus hatte Zuppi im Mai 2023 zum Sondergesandtem für die Ukraine ernannt. In dieser Funktion reiste er nach Kyiv, Moskau und Washington, um humanitäre Initiativen zu fördern und Konflikte zu entschärfen. Bereits Anfang der 1990er-Jahre wirkte Zuppi in der Gemeinschaft Sant’Egidio als Vermittler in internationalen Konflikten. Er gehörte zur Gruppe der vier Unterhändler bei den Gesprächen, die 1992 in Rom zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens für Mosambik führten.
(sir – gs)
