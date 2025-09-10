Naher Osten: „Wenn der Wille da ist…“

Die sogenannte Zweistaaten-Lösung im Nahen Osten ist „die einzige Lösung – wenn der Wille da ist, in Gerechtigkeit zu leben“. Das sagt Iyad Twal, Weihbischof des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem für Jordanien.

„Die Alternative wäre, einen Staat wie in Südafrika aufzubauen, also eine Apartheid“, erklärte er gegenüber dem vatikanischen Nachrichtendienst fides. „Aber das Land ist so klein. Entweder wir leben zusammen, oder es gibt keine echte Lösung“.

„Verstoß gegen das Völkerrecht“

Die jüngsten Angriffe Israels auf Hamas-Kader in Katar nannte der Weihbischof „schlechte Nachrichten“. „Jeden Tag versuchen wir von neuem, Hoffnung zu haben, aber leider geschieht jeden Tag das Gegenteil.“ Ohne Israel direkt namhaft zu machen, sprach Twal gegenüber fides von einem „Verstoß gegen das Völkerrecht“ und setzte hinzu: „Die ganze Welt muss verstehen, dass es im Nahen Osten keine Gerechtigkeit für alle gibt und dass man so nicht weiterleben kann“.

Was derzeit in Palästina geschehe, habe neben der politischen auch eine „religiöse Komponente“. Der Weihbischof wörtlich: „Religion kann im Nahen Osten sowohl ein Element des Friedens als auch ein Element des Krieges sein. Hier liegt die Herausforderung.“

(fides – sk)

