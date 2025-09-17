Indonesien: Karmeliterorden betont Bedeutung von Prävention

Der Karmeliterorden hat während seines Generalkapitels die enorme Bedeutung von Prävention und Schutz von Minderjährigen hervorgehoben. Darüber hinaus wurden Ziele, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Ordens diskutiert.

Das Generalkapitel tagte von Freitag bis Montag in Malang (Indonesien). Im Mittelpunkt stand der Austausch zwischen den internationalen Kommissionen und den Büros der Generalkurie. Die Sitzungen gaben einen umfassenden Überblick über erreichte Ziele, aktuelle Herausforderungen und Zukunftspläne des Ordens – mit besonderem Fokus auf die Themen Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Liturgie und Kommunikation.

„Jeder Missbrauch muss verfolgt werden“

In seinem Vortrag wies Pater Michael Farrugia auf die große Notwendigkeit des Schutzes von Minderjährigen hin und lenkte den Blick auf Prävention. „Jeder Missbrauch muss verfolgt werden“, betonte er und erinnerte an das für alle Provinzen genehmigte Handbuch.

Weitere Referentinnen und Referenten sprachen über die liturgische Arbeit, den internationalen Laienprozess, die Bewahrung der Schöpfung sowie das Engagement der Karmeliter beim Weltjugendtag in Lissabon.

