Indien: Syro-Malabarische Kirche fordert Religionsfreiheit

Die Synode der Syro-Malabarischen Kirche hat sich besorgt über die zunehmende Verfolgung von Christen in Indien gezeigt und den Schutz der Religionsfreiheit eingefordert. In einem Hirtenbrief betonte Erzbischof Raphael Thattil, dass jede Person in Indien das verfassungsmäßig garantierte Recht habe, die eigene Religion frei auszuüben.

Lesen Sie auch 20/08/2025 Indien: Erste Laiensynode wünscht sich mehr Repräsentanz Almaya Munnettam, eine Laienorganisation innerhalb der Erzdiözese Ernakulam-Angamaly, Indien hat von Donnerstag bis Samstag eine erste Laiensynode organisiert. Bei der ...

Der Brief der Synode soll am 7. September in allen Gemeinden der Kirche verlesen werden. Darin beklagte Erzbischof Thattil, dass in Indien „die Beiträge von Christen zum Aufbau der Nation kleingeredet und Hasskampagnen gegen sie geführt“ würden. Dies gehe so weit, dass in einigen Landesteilen Priester, Ordensleute und Laien in ihrer freien Bewegung behindert würden. Solche Handlungen seien eine „grobe Verletzung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte“.

Besondere Empörung löste die Festnahme zweier Schwestern der Franziskanerinnen-Kongregation Assisi Sisters of Mary Immaculate (ASMI) am 25. Juli aus. Die Ordensfrauen Vandana Francis und Preeti Mary, die der Syro-Malabarischen Kirche angehören, wurden im Bundesstaat Chhattisgarh wegen angeblichen Menschenhandels und religiöser Bekehrung inhaftiert. Obwohl sie gegen Kaution freigelassen wurden, gelten strenge Auflagen für ihre Meinungs- und Bewegungsfreiheit.

Steigende Gewalt und Appell an die Einheit

Die Bischöfe der Kirche äußerten ihre „Angst und Besorgnis“ über die steigende Zahl von Gewalttaten gegen Christen. Laut dem „United Christian Forum“ (UCF) in Neu-Delhi hat die Verfolgung seit 2014, dem Jahr der Machtübernahme der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party, drastisch zugenommen. Die Zahl der Angriffe sei von 127 im Jahr 2014 auf 834 im Jahr 2024 gestiegen. Die Gruppe berichtet, dass täglich mindestens zwei Angriffe auf Christen gemeldet würden.

Die Bischöfe bekräftigten, dass „die Kultur und Tradition Indiens auf dem Grundprinzip der Einheit in der Vielfalt basiert“. Christen machen 2,3 Prozent der mehr als 1,4 Milliarden Einwohner Indiens aus, während fast 80 Prozent Hindus sind. Auch Muslime stehen auf dem Subkontinent zunehmend unter Druck.

(ucan - mg)