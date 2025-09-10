Indien: Erste Kirche dem heiligem Carlo Acutis geweiht

Ein Bild von Carlo Acutis bei seiner Heiligsprechung auf dem Petersplatz am 7.9.2025 (ANSA)

Diesen Sonntag (7. September) hat Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz die früh verstorbenen Gläubigen Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis heilig gesprochen. In Indien weihte unterdessen der Erzbischof von Verapoly, Joseph Kalathiparambil, zur gleichen Zeit mit einer Eucharistiefeier eine Kirche ein, die dem heiligen Carlo Acutis gewidmet ist. Laut dem vatikanischen Missions-Pressedienst-Fides ist es die erste Kirche in Indien und weltweit, die den Namen des neuen Heiligen trägt.

„Es war ein sehr bedeutender Moment für unsere Gemeinde und für unsere Jugendlichen“, sagt der Weihbischof von Verapoly im südindischen Bundesstaat Kerala, Michael Antony Valungal. In Verapoly ist die katholische Gemeinde tief verwurzelt und mit einem Anteil von mehr als 13 Prozent der Gläubigen deutlich stärker vertreten als in anderen indischen Bundesstaaten. Die Kirche „Heiliger Carlo Acutis" befindet sich in Pallikkara im Bezirk Ernakulam in der Region Kochi und soll „eine Pfarrei sein, die sich der Jugendpastoral widmet“, so der Weihbischof. Die gerade eingeweihte Kirche soll dem weiteren Auftrieb geben. An Acutis, so sagt der Weihbischof, „beeindruckt uns seine außergewöhnliche Liebe zur Eucharistie, die sich im Leben des Sakraments und auch im Internet ausdrückte”.

„Hoffen, dass das Leben des heiligen Carlo Acutis junge Menschen inspirieren kann, die Spiritualität und moderne Technologie miteinander verbinden wollen“

Indiens Jugend aktiv

Mit Blick auf die Situation der indischen Jugendlichen berichtet der Kirchenmann: „Unsere Jugendlichen sind sehr aktiv. Wir leben in einem kulturellen, sozialen und beruflichen Umfeld, in dem junge Menschen von neuen Technologien fasziniert sind, sie sind Digital Natives, und daher hoffen wir, dass Acutis in diesem Zusammenhang eine Inspiration für sie sein kann. Acutis ist ein Vorbild, das junge Menschen an die Berufung zur Heiligkeit erinnert. Der italienische Heilige sagt ihnen: Heiligkeit ist heute möglich“, betont Weihbischof Bischof Antony Valungal.

„Die Leute beten die ihm gewidmete Novene und die Gläubigen kommen, um Fürbitten vorzubringen, vor allem um ihm die Zukunft der Jugendlichen und ihre Schwierigkeiten anzuvertrauen“

Sojan Micheal, Pfarrer der Kirche Heiliger Carlo Acutis in Verapoly, wo den Angaben zufolge auch Reliquien des Heiligen aufbewahrt werden, berichtet, dass die Verehrung unter den Gläubigen vor Ort bereits weit verbreitet ist: „Die Leute beten die ihm gewidmete Novene und die Gläubigen kommen, um Fürbitten vorzubringen, vor allem um ihm die Zukunft der Jugendlichen und ihre Schwierigkeiten anzuvertrauen. Der heilige Carlo ist bereits ein hervorragendes Vorbild für die jungen Inder und ein Bezugspunkt für uns alle“, bemerkt er.

Die Gemeinde Verapoly zählt etwa 370.000 Katholiken, verteilt auf 183 Pfarreien, bei 3,8 Millionen Einwohnern in der Region.

(fides - sst)