China: Weihbischof von Zhangjiakou offiziell eingesetzt

An diesem Freitag hat der Weihbischof von Zhangjiakou, Joseph Ma Yan'en, seine zivilrechtliche Anerkennung erhalten und ist ins Amt eingeführt worden. Laut dem Pressesprecher des Vatikans, Matteo Bruni, handele es sich dabei um ein wichtiges „Ergebnis des Dialogs zwischen dem Heiligen Stuhl und den chinesischen Behörden“.

Lesen Sie auch 10/09/2025 Papst Leo XIV. errichtet neue Diözese Zhangjiakou in China Papst Leo XIV. hat die Diözesen Xiwanzi und Xuanhua aufgehoben und zugleich die neue Diözese Zhangjiakou errichtet. Mit einer Fläche von mehr als 36.000 Quadratkilometern und rund ...

Die Struktur der neuen Diözese Zhangjiakou, die Papst Leo XIV. am 8. Juli dieses Jahres durch die Zusammenlegung der Gebiete zweier anderer Diözesen, Xiwanzi und Xuanhua, gegründet hat, nimmt weiter Gestalt an. Wie das vatikanische Presseamt bekanntgab, sei am heutigen 12. September „im Rahmen des Dialogs über die Anwendung des Provisorischen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China“ die „zivilrechtliche Anerkennung und Amtseinführung“ von Joseph Ma Yan'en als Weihbischof von Zhangjiakou erfolgt.

Der 65-jährige Prälat, der zuvor als Bischof der ehemaligen Diözese von Xiwanzi diente, steht nun Joseph Wang Zhengu zur Seite, welcher vor zwei Tagen zum ersten Bischof von Zhangjiakou geweiht wurde. 1960 in Baoding geboren, wurde er 1985 zum Priester für die Apostolische Präfektur Yixian geweiht, wo er das Amt des Generalvikars bekleidete. Im Januar 2010 empfing er die Bischofsweihe und wurde 2013 Bischof von Xiwanzi. Sein dortiges Amt trat er am 28. März desselben Jahres kanonisch an.

„Mit Befriedigung wird zur Kenntnis genommen“, so Matteo Bruni, Direktor der Pressestelle des Heiligen Stuhls, in einer Erklärung, „dass heute, anlässlich der Übernahme“ des Amtes des Weihbischofs von Zhangjiakou durch Joseph Ma Yan'en, „sein bischöfliches Amt auch für zivilrechtliche Zwecke anerkannt wird“. Gleichzeitig, so heißt es in der Mitteilung, „wird auch die bischöfliche Würde“ von Augustine Cui Tai, emeritierter Bischof von Xuanhua, zivilrechtlich anerkannt. „Diese Ereignisse, die das Ergebnis des Dialogs zwischen dem Heiligen Stuhl und den chinesischen Behörden sind, stellen einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Gemeinschaft der neuen Diözese dar“, schließt Bruni.

(vatican news)