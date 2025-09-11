Afghanistan: Hilfe für Erdbebenopfer

Nach dem starken Erdbeben, das am 31. August die afghanischen Provinzen Kunar und Nangarhar heimgesucht hat, und zahlreichen starken Nachbeben hat Unicef nun einen humanitären Hilfsplan in Höhe von 22 Millionen Dollar aufgelegt.

Das UNO-Kinderhilfswerk will damit die Grundbedürfnisse der betroffenen Kinder und Familien decken. Die Erdbeben der Stärke über 6,0 forderten mehr als 2.200 Todesopfer und über 3.000 Verletzte; sie zerstörten mindestens 6.700 Häuser ganz oder teilweise. Die Überlebenden, von denen viele in abgelegenen Bergregionen mit eingeschränktem Zugang leben, sind nun mit dem nahenden Winter und sinkenden Temperaturen großen Gefahren ausgesetzt.

„Die geografische Isolation, die begrenzte Infrastruktur und die zutiefst konservativen sozialen Normen machen dies zu einer der komplexesten Nothilfemaßnahmen, mit denen wir je konfrontiert waren“, sagte Tajudeen Oyewale, Unicef-Vertreter in Afghanistan. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, diesen Gemeinden beizustehen und Unicef dabei zu helfen, die Kinder vor dem Einbruch des strengen Winters zu schützen.

Helfen, bevor der Winter kommt

Der sechsmonatige Erdbeben-Hilfsplan des Kinderhilfswerks zielt darauf ab, 400.000 Menschen, darunter mehr als 212.000 Kinder, in den am stärksten betroffenen Distrikten wie Chapadara, Nurgal und Chawkay zu erreichen. Zu den geplanten Maßnahmen gehören medizinische Notfallversorgung, Bereitstellung von Trinkwasser, die Bekämpfung von Unterernährung sowie psychosoziale Unterstützung.

Dabei räumt Unicef nach eigenen Angaben dem Einsatz von weiblichen Gesundheits- und Sozialdienstleisterinnen Vorrang ein, um Frauen und Mädchen einen sicheren und gleichberechtigten Zugang zu gewährleisten. Viele Überlebende, darunter auch Kinder, wurden bereits in Siedlungen im Tal gebracht, wo humanitäre Organisationen wirksamer Hilfen bereitstellen können.

(unicef – sk)