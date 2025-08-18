Ukraine: Russische Angriffe töten Kinder

Handabdrücke von Kindern an der Wand eines Kulturzentrums in der Nähe der Front

Allein im Juli dieses Jahres sind in der Ukraine mindestens zehn Kinder bei russischen Angriffen ums Leben gekommen; 61 Kinder wurden verletzt.

Darauf macht das UNO-Kinderhilfswerk Unicef an diesem Montag aufmerksam. „Die Angriffe auf Wohngebiete und der Einsatz von Minen und Sprengstoffen haben verheerende Auswirkungen auf Kinder.“ Das schreibt das Unicef-Büro der Ukraine in einer Botschaft in den sozialen Netzwerken.

„Kinder müssen immer geschützt werden“, fordert Unicef. Die Angriffe müssten sofort aufhören.

Schon Ende März dieses Jahres hatte das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf darauf aufmerksam gemacht, dass der Angriffskrieg Russlands unter ukrainischen Kindern viele Kinder das Leben koste. Ein Bericht sprach von mindestens 669 Kindern, die im Verlauf des russischen Angriffskriegs getötet wurden. Weitere 1.833 wurden verletzt. Dabei handle es sich um überprüfte Angaben aus dem Zeitraum vom Beginn der Attacke am 24. Februar 2022 bis Ende 2024.

(vatican news – sk)

