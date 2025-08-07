Syrien: Salesianer ermöglichen Kindern unbeschwerte Sommertage

Kinder spielen in einem Kinderschutzzentrum in Cherkos, Äthiopien - in diesem Fall von JRS (Jesuit Refugee Service der Jesuiten) (JRS)

Trotz der äußerst schwierigen Sicherheitslage in Syrien setzen die Salesianer Don Boscos auch in diesem Sommer ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fort. In Damaskus, Aleppo und Kafroun bieten sie rund 2.200 jungen Menschen in der Ferienzeit gemeinsame Aktivitäten.

Das teilte die Don Bosco Mission Austria am Mittwoch in einer Aussendung mit. Aus Sicherheitsgründen seien große Gruppenaktivitäten wie Sommerlager durch kleinere, sichere Formate ersetzt worden, hieß es.

In der Aussendung wird P. Simon Zakerian, Provinzial der Salesianer Don Boscos in Syrien, zitiert: „Gerade in Zeiten großer Unsicherheit sind unsere Zentren Orte der Hoffnung für Kinder und Jugendliche. Es ist unsere Aufgabe, ihnen trotz aller Gefahren eine Zukunftsperspektive zu geben - denn jeder junge Mensch verdient es, in Frieden und Sicherheit aufzuwachsen."

Entscheidende Arbeit für eine friedliche Gesellschaft

Die Don Bosco Mission Austria unterstützt die Freizeit-, aber auch Bildungsprogramme der Salesianer in Syrien seit vielen Jahren. Günter Mayer, Geschäftsführer der Don Bosco Mission Austria, hält dazu fest: „Die Lage in Syrien bleibt dramatisch. Umso beeindruckender ist das Engagement unserer Mitbrüder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Bildung, Gemeinschaft und Zuversicht sind entscheidend für den Wiederaufbau einer friedlichen Gesellschaft."

(kap - rva)