Syrien: Elias-Kirche wird nach Anschlag komplett renoviert
Wie es in der Erklärung heißt, aus der der Pro-Oriente-Pressedienst zitiert, seien schon unmittelbar nach dem Anschlag, bei dem sich ein Selbstmordattentäter an der Eingangstür der Kirche während eines voll besetzten Sonntagsgottesdienstes in die Luft gesprengt hatte, wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert worden - „als Zeugnis für die Stärke und Widerstandsfähigkeit der antiochenisch-orthodoxen Gemeinde angesichts von Terror und Verlust“.
Widerstandfähigkeit
Nach ersten provisorischen Maßnahmen stehe nun aber eine umfassendere Wiederherstellung der Kirche an. Die Arbeiten sollen kommende Woche beginnen. Während der Renovierungsarbeiten würden die Gottesdienste in einer angrenzenden Kirchenhalle abgehalten, sodass die Gemeinde weiterhin zum Gebet und zur Liturgie zusammenkommen könne. In der Erklärung wird auch die Standhaftigkeit der Christinnen und Christen und der Kirche als Ganze hervorgehoben: „Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu unserem Glauben und lehnen jede Angst und Einschüchterung ab.“
(poi - cs)
