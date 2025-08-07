Syrien: Elias-Kirche wird nach Anschlag komplett renoviert

Der zerstörte Innenraum der Mar-Elias-Kirche in Damaskus auf einem Bild kurz nach dem Anschlag am 22. Juni 2025 (© Patriarchato greco-ortodosso di Antiochia )

Bei dem Bombenanschlag am vergangenen 22. Juni auf die orthodoxe Elias-Kirche in Syriens Hauptstadt Damaskus waren mehr als 30 Menschen getötet und etwa 60 verletzt worden. Die Kirche und die Opfer gehören zum griechisch-orthodoxen Patriarchat von Antiochien. Nun hat das Patriarchat mitgeteilt, dass mit der umfassenden Wiederherstellung der Kirche begonnen wird.

Wie es in der Erklärung heißt, aus der der Pro-Oriente-Pressedienst zitiert, seien schon unmittelbar nach dem Anschlag, bei dem sich ein Selbstmordattentäter an der Eingangstür der Kirche während eines voll besetzten Sonntagsgottesdienstes in die Luft gesprengt hatte, wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert worden - „als Zeugnis für die Stärke und Widerstandsfähigkeit der antiochenisch-orthodoxen Gemeinde angesichts von Terror und Verlust“.

Widerstandfähigkeit

Nach ersten provisorischen Maßnahmen stehe nun aber eine umfassendere Wiederherstellung der Kirche an. Die Arbeiten sollen kommende Woche beginnen. Während der Renovierungsarbeiten würden die Gottesdienste in einer angrenzenden Kirchenhalle abgehalten, sodass die Gemeinde weiterhin zum Gebet und zur Liturgie zusammenkommen könne. In der Erklärung wird auch die Standhaftigkeit der Christinnen und Christen und der Kirche als Ganze hervorgehoben: „Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu unserem Glauben und lehnen jede Angst und Einschüchterung ab.“

(poi - cs)