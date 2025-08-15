Sudan: Schlimmster Cholera-Ausbruch seit Jahren

Der Krisenstaat Sudan erlebt nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen den schlimmsten Cholera-Ausbruch seit Jahren.

Seit der ersten Meldung des Ausbruchs vor einem Jahr habe es 99.700 Verdachtsfälle und mehr als 2.470 Todesfälle gegeben, teilte die Organisation am Donnerstag gegenüber der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur in Berlin mit. Das nordostafrikanische Land erlebt einen seit zwei Jahren andauernden Bürgerkrieg und eine der schlimmsten Hunger- und Vertreibungskrisen weltweit.

Von dem Cholera-Ausbruch ist vor allem die Region Darfur betroffen, wo 380.000 Menschen Zuflucht vor Kämpfen gesucht haben und eine Wasserknappheit herrscht. Hygienemaßnahmen wie das Waschen von Lebensmitteln und Geschirr seien kaum möglich, so Ärzte ohne Grenzen. Eigene Teams hätten dort in den vergangenen Wochen über 2.300 Cholera-Patienten behandelt.

„In Vertriebenen- und Geflüchteten-Camps haben Familien oft keine andere Wahl, als aus kontaminierten Quellen zu trinken. Viele erkranken dann an Cholera“, sagt Sylvain Penicaud, Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Tawila, einer Kleinstadt im Bundesstaat Nord-Darfur. „Vor zwei Wochen wurde in einem Brunnen in einem der Camps eine Leiche gefunden. Sie wurde entfernt, aber schon zwei Tage später waren die Menschen gezwungen, wieder aus demselben Brunnen zu trinken.“

In Tawila überleben die Menschen laut Ärzte ohne Grenzen mit durchschnittlich nur drei Litern Wasser pro Tag - weniger als die Hälfte des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Mindestbedarfs für Notsituationen. Auch in Zentral- und Süd-Darfur mehrten sich Cholera-Fälle. Da die Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen weiterzögen, breite sich die Krankheit auch in den Nachbarländern Tschad und Südsudan weiter aus.

