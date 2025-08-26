Südafrika: Auch illegale Migranten haben Recht auf Gesundheitsversorgung

Migranten, insbesondere wenn krank oder in Not, müssen mit Respekt behandelt werden und die notwendige medizinische Hilfe erhalten, so der Appell von Siegfried Mandla Jwara, Erzbischof von Durban, in seiner Botschaft vom 23. August. Der Erzbischof bezieht sich dabei auf Proteste vor öffentlichen Gesundheitseinrichtungen im Land, bei denen Demonstranten forderten, Ausländern ohne Papiere den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verweigern.

Nach Ansicht der Demonstranten seien die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen überfüllt und müssten daher vorrangig südafrikanische Staatsbürger behandeln.

Im Widerspruch mit kirchlicher Soziallehre

In seiner Botschaft erinnert Jwara daran, dass bereits am 11. Juli 2025 die Catholic Healthcare Association of South Africa eine klare Verurteilung der aktuellen Krise in einigen staatlichen Gesundheitseinrichtungen ausgesprochen habe, wo Migranten von lokalen Gruppen , manchmal sogar mit Gewalt, medizinische Hilfe verwehrt werde. Letzere handelten im Widerspruch zu den Prinzipien der Soziallehre der Kirche und den evangelischen Werten von Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl, so das Urteil der Organisation in ihrer Botschaft damals.

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen“, fuhr der Erzbischof von Durban fort, „um meine Stimme für die Ausgegrenzten zu erheben, die Verfolgung erleiden und allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie Ausländer sind. Ich tue dies, weil mich das schwere Schicksal jener bewegt, die in unser Land kommen – ein Leuchtturm der Freiheit und Hoffnung für viele –, die unter unserer Flagge Zuflucht suchen."

Jwara ermutigte die Bevölkerung, sich daran zu erinnern, dass jeder Menschen nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sei und daher mit Würde behandelt werden müsse. Außerdem habe er das Recht, im Rahmen des Gesetzes ohne Angst oder Hindernisse Hilfe zu suchen und zu empfangen. Schließlich appellierte er eindringlich an die zivilen Behörden, alles zu tun, um die Problematik schnellstmöglich zu lösen.

Hintergrund

Seit Juni kommt es in mehreren südafrikanischen Provinzen, insbesondere in Gauteng und KwaZulu-Natal, zu zahlreichen Vorfällen, bei denen Gruppen von „Selbstjustizlern“ ausländischen Bürgern den Zugang zu medizinischer Versorgung in öffentlichen Einrichtungen des Landes verwehrten.

Die sogenannte Operation Dudula, eine fremdenfeindliche Bewegung unter dem Vorsitz von Zandile Dabula, hatte im Juni eine nationale Kampagne gestartet, um Ausländern ohne gültige Papiere den Zugang zu öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu verweigern. Die Gruppe behauptet, das öffentliche Gesundheitssystem sei überlastet und müsse Südafrikanern Vorrang einräumen.

Der Bewegung Operation Dudula hat sich auch March and March angeschlossen, einer Nichtregierungsorganisation, die gegen die Beschäftigung undokumentierter Ausländer in Südafrika kämpft. Gegründet wurde sie im März 2024 von der Radio-Persönlichkeit Jacinta Ngobese-Zuma.

