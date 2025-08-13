Priester in Mosambik warnt: Dschihadisten entführen Kinder

Im Norden Mosambiks setzen bewaffnete Dschihadisten-Gruppen ihre Angriffe auf die Bevölkerung fort. Ein lokaler Priester drängt auf mehr Schutz vor allem für Kinder.

Laut UNO-Nothilfebüro OCHA wurden allein in der zweiten Julihälfte fast 50.000 Menschen in den Distrikten Chiúre, Ancuabe und Muidumbe der Region Cabo Delgado vertrieben. Am 6. und 7. August habe es weitere Angriffe in den Distrikten Palma, Meluco und Quissanga gegeben, berichtete Schwester Aparecida Queiroz von der Kongregation der Töchter Jesu dem katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“ (ACN).

„Dieser sinnlose Krieg bringt nur Tod und nimmt den Menschen, insbesondere den Kindern, ihre letzte Hoffnung“, wandte sich auch Pater Kwiriwi Fonseca, Passionist und Priester in der besonders betroffenen Diözese Pemba, an das Hilfswerk. Er berichtete über die von den Dschihadisten entführten Kinder: „Diese Kinder müssen zu ihren Eltern zurückgebracht werden; sie müssen überall gesucht werden, ganz gleich, wo sie sind, damit sie zu ihren Eltern zurückgebracht werden können. Sie verdienen eine bessere Zukunft.“

Fast acht Jahre andauernder Konflikt

Der Ordenspriester äußerte auch seine Befürchtung, dass die Welt den seit fast acht Jahren andauernden Konflikt vergessen könnte. Die vom Krieg verursachte humanitäre Krise, die in den vergangenen Jahren von Wirbelstürmen mit einer enormen Zerstörung von Häusern, Infrastruktur und landwirtschaftlichen Flächen noch verschärft worden sei, gerate zunehmend in Vergessenheit, so Fonseca: „Dieses Schweigen beunruhigt uns, besonders zu einem Zeitpunkt, da Tausende und Abertausende unserer Brüder und Schwestern in Cabo Delgado, vor allem in der Region Chiure, durch neue Angriffe, die Brandschatzung ihrer Häuser und die Entführung ihrer Kinder in eine noch schlimmere Krise gestürzt wurden.“

Seit 2017 sind im Norden Mosambiks nach UN-Angaben mehr als 5.000 Menschen getötet worden, über eine Million sind auf der Flucht. Terroristen, die dem Islamischen Staat nahestehen, versuchen, das Gebiet zu kontrollieren. Neben politischem Einfluss geht es auch um wirtschaftliche Interessen, da an der Nordküste Erdöl gefördert wird. Die extreme Armut und Perspektivlosigkeit führen zu steigender Kriminalität.

Das internationale Hilfswerk „Kirche in Not“ unterstützt die Diözese Pemba durch verschiedene Projekte, darunter psychosoziale Hilfe für Terrorismusopfer, Material für den Bau von Dutzenden von Häusern und Gemeindezentren sowie die Bereitstellung von Fahrzeugen für Missionare, die mit Vertriebenen arbeiten.

