Philippinen: Fasten und Gebet für politische Situation

Mehrere philippinische katholische Vereinigungen haben geistliche Initiativen gestartet, um Gottes Hilfe wegen der derzeitigen politischen Situation zu erbitten und das Bewusstsein der Gläubigen für eine gute Regierungsführung, Wahlreformen und das Ende politischer Dynastien auf den Philippinen zu schärfen.

Zu den politischen Themen, die das Land derzeit belasten, gehören das Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte, das kürzlich vom Obersten Gerichtshof blockiert und vom Senat aufgegeben wurde und die „Geisterprojekte“ zum Hochwasserschutz im ganzen Land. Zudem die Konzessionen an multinationale Unternehmen für den Bergbau in Gebieten von unschätzbarem Naturwert und das Phänomen der Korruption.

Zahlreiche Aktionen für echten Wandel

In den letzten Tagen leitete daher Robert Reyes aus der Diözese Cubao und Mitglied der Gruppe „Clergy for Good Governance“ (CGG) eine Gruppe von Priestern, die eine Bußzeremonie organisierten. Die Priester erschienen mit Bildern von Jesus von Nazareth und der Heiligen Jungfrau Maria vor dem Senat, um „zu fasten, zu gehen und für einen echten Wandel zu beten“.

Auch zahlreiche weitere religiöse Gruppen, Organisationen und akademischen Einrichtungen veranstalteten Gebetstreffen oder bekundeten ihre Unterstützung, so beispielsweise das Institute for Studies in Asian Church and Culture (ISACC) und das Church Café, welche Gebetstreffen organsierten. Die Caritas Phillippinen, die Ateneo School of Government und die De La Salle University hingegen brachten in entsprechenden Stellungnahmen ihre Unterstützung zum Ausdruck.

Hintergrund zum Amtsenthebungsverfahren

Im Juli 2025 erklärte der Oberste Gerichtshof das Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte mit 13 zu 0 Stimmen für verfassungswidrig, nachdem das Unterhaus das Verfahren im vergangenen Februar eingeleitet hatte. Anschließend stimmten 19 von 24 Senatoren im Senat dafür, die Anklage fallen zu lassen.

Duterte, die 47-jährige Tochter des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte, war beschuldigt worden, öffentliche Gelder missbraucht und ein Attentat auf Präsident Ferdinand Marcos Jr. geplant zu haben.

Katholische Gruppen haben den Vizepräsidenten aufgefordert, seine Ermittlungen fortzusetzen. Drei Priester und zwei Laien haben beim Obersten Gerichtshof einen entsprechenden Antrag auf Überprüfung des Amtsenthebungsurteils gegen Duterte eingereicht.

(fides - rva)