Papst Leo am 2.8.2025 bei der Audienz mit all jenen, die die Jugend-Vigil mit dem Kirchenoberhaupt am Abend in Tor Vergata gestalten (@Vatican Media)

Leo dankt Künstlern, die Vigil gestalten: Ihr seid ein Geschenk

Bevor Papst Leo XIV. am Samstagabend zur Jugend-Vigil in Tor Vergata am Stadtrand Roms kommt, gibt es dort am Nachmittag schon ein buntes Vorprogramm mit Musik und mehr. All jene, die dieses gestalten, hat das katholische Kirchenoberhaupt zuvor im Vatikan in Audienz empfangen.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt Zahlreiche Moderatoren, Musiker und Künstler gestalten ab 15.00 Uhr das Vorprogramm, das bis zur Ankunft des Papstes dauert. Ihnen allen dankte Papst Leo im Vatikan mit den Worten: „Guten Morgen allerseits und vielen Dank für vieles. Ich wollte dieses kleine, sagen wir mal familiäre Treffen, mit Ihnen gerade heute Vormittag haben, da ich um die Schönheit, die Kunst, die Musik und all Ihre Talente weiß, die Sie diesem großen Publikum widmen, das wir dieser Tagen in Rom haben. Mehr als eine halbe Million, sagt man, vielleicht sogar eine Million junger Menschen, sind aus vielen Ländern der Welt gekommen." Es sei für ihn „ein Privileg, ein Segen, an dieser Mission, an diesem Dienst als Bischof von Rom, als Heiliger Vater" teilhaben zu dürfen, sagte das katholische Kirchenoberhaupt, das seit seiner Wahl im Mai 2025 an der Spitze der katholischen Kirche steht. Papst Leo betonte, er kenne und teile „den Glauben, die Begeisterung und die Freude", die sie antreibe: „Ein Geschenk für uns alle und für die ganze Kirche, und ich danke euch von Herzen. Ich danke euch für diesen Moment und bitte Gott, euch zu segnen und euch zu helfen, diese Jugendlichen zu begleiten, die auch großes Bedürfnis haben, die wahre Freude, das wahre Glück zu finden, das wir alle in Jesus Christus finden" „Was wir in unseren Herzen tragen ist nämlich vor allem den Wunsch, Glück, Freude und Liebe zu finden, den Glauben auch mit den Talenten zu leben, die der Herr uns geschenkt hat: Musik, Tanz und viele künstlerische Ausdrucksformen, die ihr heute Nachmittag mit den Jugendlichen teilen werdet. Das ist wirklich ein Geschenk für uns alle und für die ganze Kirche, und ich danke euch von Herzen. Ich danke euch für diesen Moment und bitte Gott, euch zu segnen und euch zu helfen, diese Jugendlichen zu begleiten, die auch großes Bedürfnis haben, die wahre Freude, das wahre Glück zu finden, das wir alle in Jesus Christus finden. Ich wünsche euch alles Gute und danke euch vielmals!" (vatican news - sst)