Pakistan: Überschwemmungen fordern 344 Todesopfer

Bei den verheerenden Sturzfluten in Pakistan sind in den letzten Tagen mindestens 344 Menschen ums Leben gekommen; mehr als 150 Menschen werden noch vermisst.

Lesen Sie auch 17/08/2025 Papst: „Hoffe auf Erfolg der Bemühungen um Frieden“ Papst Leo XIV. hofft auf einen Erfolg von Friedensbemühungen. Das sagte er an diesem Sonntag bei seinem Angelusgebet in Castel Gandolfo bei Rom.

Seit dem 14. August haben sintflutartige Regenfälle im ganzen Land Überschwemmungen, steigende Wasserpegel und Erdrutsche verursacht, die ganze Dörfer weggefegt und viele Bewohner unter den Trümmern begraben haben. Die meisten Todesfälle, 317, werden aus der Provinz Khyber Pakhtunkhwa gemeldet, wo starke Monsunregenfälle viele Häuser zum Einsturz brachten.

Mehr als 150 Menschen werden in Buner vermisst, wo mindestens 208 Menschen ums Leben kamen und „10 bis 12 ganze Dörfer“ teilweise verschüttet wurden, wie Behördenvertreter mitteilten. Der Sprecher der Rettungsbehörde der Provinz sagte, dass rund 2.000 Rettungskräfte in neun Bezirken im Einsatz seien, wobei allerdings der Regen die Bemühungen weiterhin behindere.

(AFP or licensors)

Papst betet für alle Betroffenen

Nach tagelangem Stromausfall wurde die Stromversorgung am Nachmittag des 17. August wiederhergestellt. Die Provinzregierung hat die schwer betroffenen Bergregionen Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra und Battagram zu Katastrophengebieten erklärt.

Der Iran erklärte sich bereit, „jede Zusammenarbeit und Hilfe zur Linderung des Leids“ im benachbarten Pakistan zu leisten. Papst Leo XIV. reagierte am Sonntag von seinem Urlaubsort Castel Gandolfo aus mit Gebeten „für alle, die unter dieser Katastrophe leiden“.

(AFP or licensors)

Pakistan kämpft mit Folgen des Klimawandels

Die Monsunzeit bringt Südasien etwa drei Viertel seiner jährlichen Niederschlagsmenge. Sie ist für die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung, bringt aber auch Zerstörung mit sich. „Die Intensität des diesjährigen Monsuns ist etwa 50 bis 60 Prozent höher als im letzten Jahr”, sagte Generalleutnant Inam Haider, Vorsitzender der nationalen Katastrophenschutzbehörde. „Bis zu den ersten Septemberwochen werden noch zwei bis drei weitere Monsunperioden erwartet”, erklärte er gegenüber Journalisten in Islamabad.

Erdrutsche und Sturzfluten sind während der Saison, die normalerweise im Juni beginnt und Ende September abklingt, häufig. Die sintflutartigen Regenfälle, die Pakistan seit Beginn des Sommermonsuns heimgesucht haben, haben mehr als 650 Menschen getötet und mehr als 920 verletzt. Pakistan ist eines der weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder und hat zunehmend mit extremen Wetterereignissen zu kämpfen. Die Monsunfluten im Jahr 2022 überschwemmten ein Drittel des Landes und forderten rund 1.700 Menschenleben.

(ucanews – sk)

