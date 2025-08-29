Nigeria: „Mehr über Kirchen-Organisationen als über Regierungen helfen"

Die nigerianische Ordensfrau und Spezialistin für die Verwaltung von Institutionen Francisca Ngozi Uti hat internationale Geldgeber aufgefordert, stärker mit kirchlichen Organisationen in Afrika zusammenzuarbeiten. Hilfen großer Geldgeber über staatliche Stellen versickerten oft in Korruption, erklärte die promovierte Genderforscherin, die das „Centre for Women Studies and Intervention“ in Abuja leitet.

In einem Interview mit der Agentur aci vom Donnerstag argumentierte Uti, kirchliche Organisationen leisteten seit Jahrhunderten bei humanitären Einsätzen und in der Entwicklung verlässliche Arbeit. Dennoch kooperierten große Geldgeber einschließlich der Weltbank lieber mit Regierungen. „Ich sage nicht, dass das völlig falsch ist, aber wir haben gesehen, was passiert. Korruption ist die Wurzel unseres Leidens in Afrika“, erklärte sie.

2024 gewann die Schwester der Kongregation „Mädge des Heiligen Kindes Jesu” in den USA den mit einer Million Dollar dotierten Opus-Preis, der zu den höchstdotierten internationalen Preisen im katholischen Bereich zählt und jährlich von der gleichnamigen US-amerikanischen Stiftung vergeben wird. Das von ihr geleitete „Centre for Women Studies and Intervention“ (CWSI) kämpft seit mehr als 25 Jahren gegen Mädchenbeschneidung, Frühverheiratung und Analphabetismus.

Die Ordensfrau erinnerte an eine Begegnung mit der Weltbank während eines Führungsprogramms am Berkeley Center der Georgetown University im Jahr 2023, bei dem eine Delegation von zehn katholischen Schwestern aus Kenia, Uganda, Tansania, Nigeria und Ghana einen ähnlichen Appell zur Zusammenarbeit mit religiösen Organisationen vorgetragen hatte. Geber, die eine von religiösen Organisationen durchgeführte Überwachung wünschen, könnten diese jederzeit bekommen.

„Und der Fokus sollte stärker auf Frauen, Jugendlichen und Kindern liegen“

Darüber hinaus forderte die nigerianische Ordensfrau, Regierungen und globale Institutionen müssten mehr politischen Willen zeigen, entschlossen gegen Armut und Hunger zu kämpfen und gleichzeitig Probleme wie Klimawandel, Menschenhandel und Überschwemmungen anzugehen. „Wenn Menschen hungern und arm sind, hat ihr Leben dann überhaupt noch einen Sinn? Das muss eine der obersten Prioritäten sein. Wenn sie die Willenskraft haben, diese Probleme anzugehen, werden sie es tun. Und der Fokus sollte stärker auf Frauen, Jugendlichen und Kindern liegen“.

Uti übte deutliche Kritik an den politischen Eliten ihres Kontinents. „Schlechtes Regieren und mangelnde Führung haben uns an diesen Punkt gebracht. Sonst müssten wir nicht betteln“, sagte sie. Afrika sei reich gesegnet, leide jedoch an Abhängigkeit von Hilfen und Schulden

(aci – gs)