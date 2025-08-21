Nigeria: 50 Tote bei Angriff auf Moschee und nahegelegene Dörfer

Ein Bandenangriff auf eine Moschee in Unguwan Mantau und nahegelegene Dörfer hat am Dienstagmorgen etwa fünfzig Todesopfer gefordert. Das erklärte der Abgeordnete Aminu Ibrahim. Der Angriff stellt nach seiner Einordnung einen Racheakt der Bewaffneten gegen eine vorherige Aktion der Dorfbewohner dar. Dabei hätten diese Bandenmitglieder angegriffen.

Solche Angriffe sind in den nordwestlichen und zentralen Regionen Nigerias an der Tagesordnung, wo Viehhirten und Bauern oft über den begrenzten Zugang zu Land und Wasser aneinandergeraten.

Teil eines größeren Konflikts

Die Bauern beschuldigen dabei die Viehhirten, die größtenteils von Fulani-Herkunft sind, ihr Vieh auf ihren Feldern weiden zu lassen und ihre Ernte zu zerstören. Die Viehhirten bestehen darauf, dass das Land von Weiderouten durchzogen wird, die zuerst 1965, fünf Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes, gesetzlich festgelegt wurden.

Der Konflikt ist in den letzten Jahren tödlicher geworden, wobei Behörden und Analysten davor warnen, dass immer mehr Viehhirten zu den Waffen greifen. Dutzende bewaffnete Gruppen nutzen dabei die begrenzte Sicherheitspräsenz in den rohstoffreichen Regionen Nigerias aus, indem sie Dörfer und Hauptverkehrsstraßen angreifen. So tötete ein Angriff in Nordnigeria letzten Monat 150 Menschen.

Am Dienstag sagte der Kommissar des Bundesstaates Katsina, Nasir Mu’azu, dass Armee und Polizei in das Gebiet von Unguwan Mantau entsandt worden seien, um weitere Angriffe zu verhindern. Er fügte hinzu, dass Bewaffnete sich oft während der Regenzeit zwischen Feldfrüchten versteckten, um Überfälle auf Gemeinden durchzuführen.

Schwierigkeiten auch mit Boku Haram

Unabhängig von diesem Konflikt kämpft Nigeria darum, die Boko-Haram-Terroristen im Nordosten einzudämmen, wo nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 35.000 Zivilisten getötet und mehr als 2 Millionen vertrieben wurden.

(ap - rva)