Nicaragua: Kirchliches Internat beschlagnahmt

Präsident Ortega 2018 bei einer Veranstaltung in Managua (AFP or licensors)

Das Regime von Präsident Daniel Ortega hat das Kolleg San José von Jinotepe im Departement Carazo, das von der Gemeinschaft der Josephinerinnen geführt wurde, beschlagnahmt.

Das berichtet die katholische italienische Nachrichtenagentur sir. Das beschlagnahmte Internat solle künftig den Namen eines Sandinisten tragen, der 2018 in Jinotepe ermordet wurde. Die Josephinerinnen seien seit 1915 in Nicaragua tätig.

Die Regierung in Managua hat in den letzten Jahren wiederholt Bildungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen der katholischen Kirche geschlossen. Priestern wurde die Arbeit in Krankenhäusern verboten, und 2025 wurden Osterfeierlichkeiten in der Öffentlichkeit untersagt.

(sir – sk)

