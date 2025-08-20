Myanmar: Regime will Kirche und Klöster abreißen

Die Militärjunta von Myanmar plant laut einem durchgesickerten Dokument den Abriss einer historischen Kathedrale und 19 buddhistischer religiöser Stätten.

Das berichtet die asiatische kirchliche Nachrichtenagentur ucanews. Damit wolle das Regime die Ausgrabungen der antiken Stadt Toungoo-Ketumati auf Gebiete ausweiten, in denen sich derzeit buddhistische Stätten sowie die Kathedrale von Taungngu befinden. Archäologische Ausgrabungen sind in Toungoo, auch bekannt als Ketumati, bereits im Gange. Toungoo war die erste Hauptstadt, die 1510 als Zentrum der gleichnamigen-Dynastie gegründet wurde. Sie herrschte mehr als 200 Jahre lang über den größten Teil Myanmars.

Das Schreiben aus dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten und Kultur wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur an den obersten buddhistischen Mönch des Sangha-Komitees in der Gemeinde Toungoo geschickt. Darin wird darauf hingewiesen, dass sich die religiösen Stätten innerhalb der Mauern und des Wassergrabens der antiken Stadt befinden. „Religiöse Gebäude, die sich innerhalb der Kulturzone befinden”, müssten entfernt werden. Vertreter der katholischen Kirche gaben gegenüber ucanews an, dass sie über die Ausgrabungspläne informiert worden seien. Sie sprachen von einer Gefahr für die Kathedrale der Stadt.

Brief aus dem Ministerium

Die örtlichen „Gemeindemitglieder sind schockiert“, sagte Pfarrer Xavier Wine Maung, der Pfarrer der Kathedrale. Die 1987 errichtete Kirche habe „eine große persönliche Bedeutung“ für die Gemeinde, in der Generationen getauft und getraut worden seien. „Sie kommen zu mir und fragen: ‚Was sollen wir tun, wenn das passiert?‘“, sagte der Priester und fügte hinzu, dass er „keine klaren Antworten“ habe.

Die katholische Gemeinde sei „machtlos, ihre schöne Kathedrale zu verteidigen“. „Meine einzige Hoffnung ist, um Nachsicht zu bitten und sie zu bitten, zumindest das Hauptgebäude der Kirche zu erhalten.“

Ucanews erwähnt, dass der Krieg des Regimes gegen Widerstandsgruppen seit dem Putsch von 2021 zur Zerstörung mehrerer religiöser Stätten geführt hat. Nach Angaben des unabhängigen Forschungsteams „Nyan Lynn Thit Analytica“ wurden zwischen Februar 2021 und Dezember 2024 durch Luftangriffe mindestens 302 religiöse Gebäude im ganzen Land beschädigt.

(ucanews – sk)

