Südkorea: Gebetstag für die Wiedervereinigung

Die Katholiken in Südkorea begehen an diesem Sonntag ihren Gebetstag für Frieden und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Der Gebetstag fällt jedes Jahr auf den Sonntag vor dem 15. August.

In einer Botschaft bekräftigen die südkoreanischen Bischöfe ihre Entschlossenheit zum „Austausch mit Nordkorea auf der Grundlage von Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit“. Wörtlich heißt es in dem Text der Sonderkommission für nationale Versöhnung der koreanischen Bischofskonferenz: „Wir werden unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam mit all jenen zusammenzuarbeiten, die sich wünschen, dass Nord und Süd in einem ‚gemeinsamen Haus‘ zusammenleben.“

Achtzig Jahre nach der Teilung

Achtzig Jahre nach der Teilung der Halbinsel nach dem blutigen Koreakrieg bekräftigt die kirchliche Gemeinschaft Südkoreas den Wunsch nach Einheit des getrennten Volkes. „Nach 35 Jahren des Leidens während der japanischen Kolonialzeit hatte unser Land dank der Vorsehung Gottes und dem Schutz der Heiligen Jungfrau Maria endlich die Befreiung erreicht. Leider war die Freude über die Befreiung nur von kurzer Dauer, und die darauf folgende Teilung verursacht bis heute weiterhin Leid.“

Die Sonderkommission für nationale Versöhnung der Bischofskonferenz hatte bereits 1965 den 25. Juni zum „Tag des Gebets für die Kirche des Schweigens“ erklärt. Seit 1992 wird er als „Tag des Gebets für Versöhnung und nationale Einheit“ begangen. Jedes Jahr finden um dieses Datum herum zahlreiche Initiativen und Gottesdienste statt, um die Heilung der „noch nicht verheilten Wunden“ zu erbitten und „für die Kirche des Nordens Fürbitte zu leisten“.

